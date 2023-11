La reina Letizia recupera el sencillo truco con el que verse más juvenil con un traje

Este jueves 23 de noviembre, ha tenido lugar el segundo acto conjunto de los reyes de España de esta semana. En concreto, ambos tenían una cita institucional en el Palacio de La Zarzuela para participar en la reunión de la comisión delegada de la Fundación Princesa de Girona. Hace dos días, también veíamos a doña Letizia y don Felipe VI participar juntos en otro compromiso, el XXV aniversario del diario La Razón. Allí y protagonizando un encuentro viral con Belén Esteban el pasado martes, la Reina recicló un vestido azul marino al que acompaña un misterio al no saberse la firma a la que pertenece y también recuperó sus salones con cristales que estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2023.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Rejuvenecer un traje de chaqueta

En el Palacio de La Zarzuela, la Reina ha decidido apostar por un traje sastre. A pesar que las imágenes compartidas no permiten ver muchos detalles de su look, percibimos que doña Letizia se ha decantado por un modelo con raya diplomática. Una elección clásica que, sin embargo, logra rejuvenecer con un sencillo truco. Para la ocasión, y como ha hecho otras numerables ocasiones, decide no llevar bajo su blazer una blusa o camisa. Esta hubiera sido la elección más tradicional, pero, en su defecto, luce un top de cuello a la caja mucho más juvenil.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Le gusta modernizar su imagen con un sastre

Junto con las veces que ha llevado una camiseta lencera, la Reina ha modernizado en numerosas ocasiones un traje de chaqueta y pantalón tanto con un top tipo camiseta como con uno de punto. Por ejemplo, la primera opción fue la que llevó con su sastre verde azulado de Carolina Herrera en Granada el 19 de diciembre de 2022 durante la reunión anual de directores de centros de Instituto Cervantes. En su caso, la segunda elección se la vimos con su traje de lino de Pedro del Hierro el pasado mes de agosto cuando la princesa Leonor ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza del Ejército de Tierra.

VER GALERÍA

También sabe este truco la princesa de Gales

Al igual que la reina Letizia, la princesa de Gales también presume de diferentes trucos para rejuvenecer su imagen con un traje de chaqueta y pantalón. Por ejemplo, causó sensación el 16 junio de 2022 cuando estrenó un sastre de color rosa firmado por Alexander McQueen y lo combinó una camiseta entallada en color blanco y cuello a la caja.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!