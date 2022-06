Los dos trucos de Kate para hacer más juvenil su look con traje sastre

En esta semana en la que se celebrarán diversos festejos con motivo del 18º cumpleaños de Ingrid de Noruega, la royals británicas tienen puesto su punto de atención en las carreras de caballos de Royal Ascot. Sin embargo, esta cita ecuestre no es una prioridad para Kate Middleton, aunque ello no quiere decir que no veamos en estos días a la esposa del príncipe Guillermo en diferentes actos. Sin ir más lejos, este jueves hemos podido verla participar en una mesa redonda para marcar el lanzamiento de una nueva investigación del Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia en Londres. Una cita en la que ha acertado con un rejuvenedor look de suma tendencia.

Para este compromiso, Kate Middleton apuesta por un traje de tendencia en un color muy juvenil, el rosa pastel. Además, y potenciando un efecto rejuvenecedor, lo combina con una camiseta básica en color blanco. Se trata este de un truco que gusta a las royals. De hecho, doña Letizia también recurre a él para transformas sus conjuntos coordinados de chaqueta y pantalón. En el caso de la duquesa de Cambridge, es la segunda vez que recurre a esta fórmula en poco más de una semana.

Lo acompaña de joyas de diamantes

En concreto para su nuevo compromiso de trabajo, Kate Middleton luce un nuevo traje sastre en color rosa pastel (tendencia que ya lleva siendo un must en los últimos años) que firma Alexander McQueen y que está compuesto por chaqueta entallada con bolsillos de solapa y pantalón recto de talle alto. Lo acompaña de un portafolios negro, camiseta blanca y salones de ante a juego, modelo Rebecca de Emmy London (los estrenó el 27 de mayo de 2021 y los recuperó el 18 de mayo de 2022). Como joyas, también recupera sus pendientes de diamantes de Mappin & Webb y su colgante a juego de la misma firma.