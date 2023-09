Celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión La reina Letizia recupera el vestido semitransparente con sello español que causó sensación En Pamplona, la esposa del rey Felipe VI recicla un diseño 'made in Spain' que fue viral en el día de su estreno hace poco más de un año

Todavía no hemos olvidado los looks de doña Letizia durante sus vacaciones en Mallorca. Inolvidable su diseño fucsia en su posado familiar en la sierra de la Tramontana o su original vestido estampado de Desigual que lució en la tradicional recepción a las autoridades de las Islas Baleares en el Palacio de Marivent. De igual forma, tampoco se borra de nuestra memoria su look cómodo cuando despidió a la princesa Leonor en su ingreso a la Academia Militar de Zaragoza o aquella elección informal para ver partir a la infanta Sofía hacia Gales donde estudiará su bachillerato. Sin embargo, la Reina ya está de vuelta al trabajo. Concretamente, volvió ayer para participar en la entrega a los Premios UNICEF España, donde estrenó un edulcorado traje que estaba rebajado. Hoy, su compromiso institucional es acudir al acto de celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión en la Catedral y Ayuntamiento de Pamplona (Navarra).

Su vestido semitransparente en Pamplona

Para su cita institucional en Pamplona, doña Letizia ha querido recuperar un diseño que se hizo viral en su estreno por su estilo y por presentar estratégicas semitransparencias. En concreto, se trata de un vestido de encaje de guipur, sin mangas, con cuello a la caja y falda trapecio en largo midi que pertenece a la firma española de Sfera. La primera vez que se lo vimos fue el 7 de junio de 2022 en el acto de entrega de la Bandera Nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial en el muelle Juan Sebastián Elcano, Cartagena (Murcia). Posteriormente, lo reciclaría por primera vez para participar en el Recibimiento Oficial y Honores Militares al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer, el 3 de mayo de 2023 en el Palacio Real de Madrid.

Sus pendientes de Princesa

Algo que también es significativo en su estilismo son sus pendientes. Para esta cita navarra, doña Letizia ha recuperado unos largos pendientes de Yanes (colección Alianzas que nos unen) que forman parte de su joyero como princesa de Asturias. Hace casi dos décadas que no vemos estas piezas (los estrenó en 2007) que están confeccionadas en oro blanco, diamantes talla brillantes, aguamarinas y turmalinas rosas, así como con perlas australianas (550 euros, aunque ya no se encuentran a la venta). Además, en su estilismo no falta su anillo italiano de Coreterno y recupera sus zapatos destalonados en tono nude de CH Carolina Herrera.