La reina Letizia cede protagonismo a su benjamina con un conjunto de vaqueros rectos y zapatillas

Esta mañana ha sido una de sentimientos encontrados, una mezcla de nostalgia y orgullo, para la reina Letizia, que ha visto partir a su benjamina rumbo a Gales apenas una semana después de despedir a la princesa Leonor a las puertas de la Academia Militar de Zaragoza. En su nueva etapa lejos de casa, Sofía seguirá ahora los pasos de la heredera, cursando el bachillerato internacional en la misma sede británica del UWC Atlantic College, donde comenzará clases el próximo 5 de septiembre. Por suerte, Casa Real ha querido compartir con nosotros este precioso momento en familia, tan espontáneo que tanto madre como hija han llevado sus looks más relajados, demostrando absoluta complicidad.

El estilo atemporal de la reina Letizia para ceder protagonismo a su hija

Sabemos que la relación entre la reina Letizia y su hija menor es inmejorable, cosa que quedó especialmente en evidencia, incluso para quienes no siguen sus compromisos oficiales, durante la celebración de la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino. No es poco habitual que lleguen a coordinar sus looks o prestarse alguna prenda de ropa, pero esta vez -aunque han compartido un registro casual- la mujer de Felipe VI ha querido ceder absoluto protagonismo a la infanta Sofía en este día importante. De hecho, marca la primera vez que esta viste en público un top corto (de esos que dejan el abdomen al descubierto) o calcetines estampados de dibujos.

Mientras que doña Letizia ha hecho gala de su estilo atemporal y muy sofisticado, su hija, que apenas ha cumplido los 16 años, demuestra lo mucho que le gusta divertirse con sus elecciones de moda, algo que ya había adelantado en distintos eventos formales al decantarse por diseños metalizados o con purpurina.

Vaqueros rectos con zapatillas blancas

El conjunto de la Reina es muy fácil de recrear y también esconde en su fórmula múltiples beneficios. Por ejemplo, el carácter monocromático del look cumple con estilizar la silueta, generando sensación de continuidad, mientras que la luminosidad del color blanco -gama que prima en las piezas seleccionadas- resalta el bronceado estival de su piel por el contraste. Se compone de un top básico, vaqueros rectos de largo tobillero (otro detalle que suma centímetros de pierna) y unas zapatillas blancas con paneles en gris claro.

Como último toque, para añadir aires de formalidad al estilismo, en línea con su rol de monarca, doña Letizia ha incorporado una americana clásica de solapas en color negro. Todo un acierto, considerando el desplome de temperaturas que ha azotado Madrid desde el pasado fin de semana. La combinación no le es ajena, como demuestra esta imagen capturada el 30 de agosto de 2019, hace exactamente cuatro años.