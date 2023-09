La reina Letizia vuelve al trabajo con un edulcorado estreno rebajado y zapatos de tacón cómodo

Aunque estaba de vacaciones, el mes de agosto nos ha permitido ver a la reina Letizia, que hoy vuelve al trabajo con la entrega de los Premios UNICEF España, en numerosas ocasiones. No nos ha saludado desde Mallorca, donde, entre otros actos, participó en un posado familiar en la sierra de la Tramontana, sino que también ha viajado a Sídney para no perderse la final del Mundial de Fútbol Femenino, que terminó ganando la selección española. Además, hemos participado de emotivos momentos como la despedida a la princesa Leonor antes de ingresar en la Academia Militar de Zaragoza o el ‘hasta pronto’ a la infanta Sofía, que partió a estudiar el bachillerato en Gales.

Su primer look de trabajo tras sus vacaciones de verano

Para la entrega de los Premios UNICEF España, que se celebró en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Serrano de Madrid y contó con Sara Carbonero, entre otras invitadas, doña Letizia ha estrenado un traje en tono rosa pastel que viraba en malva. Una creación de Hugo Boss que está compuesta por una chaqueta de un solo botón y bolsillos de solapas vistas, y pantalón tobillero con cinturón al tono. Esta propuesta (se trata del modelo Jocalua y está rebajado) es muy similar a otros sastres que la Reina posee en su armario. Y, como en otras ocasiones, encuentra en una blusa blanca con el cuello con plisados a la prenda perfecta para combinarlo. Precisa, la que lleva es el diseño Barona también de Hugo Boss (239 euros).

Unos zapatos con tacón sensato de 5,5 centímetros

Debido a los problemas de salud que sufre en sus pies (padece metatarsalgia en ambos y un neuroma de Morton en el izquierdo), la reina Letizia está abandonado los tacones muy altos. En su defecto, opta por calzado plano, alpagatas de cuña o tacones midi. Esta última apuesta es la que define su imagen en el día de hoy, pues ha recuperado unos kitten heels de 5,5 centímetros de altura, destalonados y con gran hebilla en el empeine. En color nude, son los Carrie de Isabel Abdó que estrenó el 7 de julio de 2023 durante la entrega de los Reales Despachos de Empleo en la Academia General Militar de Zaragoza.

Joyas que figuran como favoritas

En cuanto a las joyas que ha llevado en esta cita madrileña, doña Letizia vuelve a lucir su anillo de Coreterno. Esta pieza italiana con inscripción exterior (Amor che tutto move – El amor lo mueve todo) e interior (As long as I’m existing you will be loved - Mientras yo exista serás amado) la estrenó el pasado 6 de enero de 2023 y no se ha separado de él ni en sus vacaciones. Por otro lado, también sus pendientes de doble daga de Gold&Roses que llevó por primera vez el 26 de junio de 2017 y ha reciclado en infinidad de ocasiones.