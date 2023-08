El conjunto de menos de 30 euros de Alba Díaz que llevarás hasta octubre La 'influencer' ha lucido un look monocolor que aprobaría Kim Kardashian

Este es su verano. Y no lo decimos nosotros, sino el simple hecho de que todo lo que lleva se convierte en tendencia. Nos referimos a los vestidos que comparte con su madre y que le sientan tan bien a la influencer como a Vicky Martín Berrocal; al corte de pelo que acaba de estrenar inspirándose en Hailey Bieber y por el que se ha despedido de su supermelena; o a todos los trucos de belleza en clave fresca y natural con los que ha arrasado esta temporada. No cabe duda de que la carrera de Alba Díaz florece y ya cuenta con una comunidad virtual de 347 mil fans atentos a cada uno de sus pasos y a los looks que elige para su día a día. ¿El último de estos estilismos triunfadores? Un conjunto de top y falda en colores neutros que aplaudiría la mismísima Kim Kardashian.

VER GALERÍA

-De María Pedraza a Chiara Ferragni: los mejores posados en bikini de las 'celebrities'

Conjunto todoterreno en el color que combina con todo

Kim Kardashian aprobaría eeste look porque sigue todos los códigos estilísticos de la celebrity, los mismos que ha plasmado en su marca de moda millonaria, Skims, y que apuesta por las prendas monocolor y la silueta bodycon más minimalista que arrasaba en la década de los 90. En este caso, el estilismo ganador consta de un cropped top y una falda larga con abertura lateral de un tono camel que sienta especialmente bien cuando se luce un bronceado como el de nuestra protagonista. También nos fijamos en que el tejido de poliamida y elastano dibuja a la perfección su figura, que mantiene muy en forma desde hace años con la ayuda de sus entrenadores, Miguel Lordán y Óscar 'Rayito' Sánchez.

VER GALERÍA

-Cinco looks supertendencia con la paleta cromática que arrasa los 365 días del año

Del look nos quedamos con su versatilidad, con lo fácil que resulta de combinar con cualquier accesorio y también con el hecho de que hablamos de un color que funciona igual de bien sin importar la estación. Por eso, vaticinamos que quien se anime con el conjunto, lo usará de aquí hasta otoño e incluso alargará su puesta hasta invierno con la ayuda de prendas de punto contra el frío. Y la buena noticia es que el top cuesta 9,99 euros, la falda 17,99 y ambos están disponibles en Bershka.