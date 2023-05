Hablamos con & Me Unlimited tras conquistar a la reina Letizia con sus vestidos 'eco' y asequibles Ha estrenado dos diseños de esta firma 'made in Spain' que emplea materiales reciclados

Víctima de la fiebre de la inmediatez, la industria de la moda ha postergado durante años su asignatura pendiente con el medio ambiente. Si bien es cierto que cada vez son más las alternativas ecológicas que buscan cambiar esta realidad inquietante, los verdaderos agentes de cambio siguen siendo las firmas de producción local. En este aspecto, nuestro país, conocido mundialmente por su tradición artesana en sectores como el calzado o la marroquinería, ha tomado la delantera. Parte de este selecto grupo que lleva la sostenibilidad por bandera es el sello madrileño & Me Unlimited, nacido apenas en 2019, que ha conseguido aterrizar en el armario de la reina Letizia con sus vestidos asequibles de invitada en dos ocasiones.

La firma sostenible y española que viste a la Reina con sus creaciones asequibles

Sea por su filosofía sostenible o la versatilidad de sus diseños, & Me Unlimited se estrenó en el armario de doña Letizia hace un año, en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 2022, cuando la madre de la princesa Leonor nos deslumbró con el vestido Gabriela, un diseño azul celeste estampado de lunares con cinturón dreapeado. A partir de entonces, esta firma madrileña se hizo un merecido hueco en nuestro radar de estilo.

Confeccionadas enteramente en España a través de procesos artesanales, las prendas de & Me Unlimited son el resultado de un complicado balance entre fibras recicladas y de certificación sostenible. Su objetivo es buscar tangentes innovadoras para optimizar la producción tradicional, fortaleciendo la economías regional y reduciendo la huella de carbono en cada fase de la cadena.

La reciente Visita de Estado a España del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro, fue la excusa necesaria para que la Reina sacara a relucir su faceta más minimalista, pero sumamente elegante, con un nuevo vestido negro sin mangas, de cuello redondo, hombros ligeramente estructurados, falda midi cruzada y una cintura bien ceñida por un nudo lateral. Tardamos poco en descurbrir que se trata del diseño Rada, de & Me Unlimited, que está realizado con un tejido procedente del reciclaje de botellas de plástico RPET. Es el segundo añadido de esta firma a su guardarropas estival.

La buena noticia es que, a diferencia de otros estrenos virales de la Reina, que se agotan inmediatamente, este modelo está disponible en formato pre-order por 150 euros en la web de & Me Unlimited, en la línea con la propuesta del sello para generar la dosis mínima de residuos.

Curiosamente, para la temporada Otoño/Invierno 2023-2024, & Me Unlimited va a lanzar una reedición del vestido Rada en tejido satinado, pero la decisión surgió antes de que la Reina eligiera el modelo para acudir a la recepción ofrecida por el mandatario colombiano. Toda una casualidad que confirma el potencial superventas de este diseño atemporal.

Hablamos con Ángel Burgueño (CEO) y Loreto Polaino (directora del equipo de diseño), de & Me Unlimited, sobre este éxito repentino, los diseños de su catálogo que han conquistado a la Reina y las complicaciones de producir moda 'eco' en España.

- ¿Cómo nace & Me Unlimited?

La firma surge a partir de la idea inicial de crear prendas y looks asequibles para eventos que, posteriormente, evolucionó a hacer una firma más completa con colecciones para diferentes momentos y ocasiones.

- ¿De dónde viene el nombre de la firma?

& Me Unlimited surge de la creación de una firma en la que la mujer es su máxima representante (y protagonista) y no la ropa. De ahí el nombre de '& Me', porque lo más importante es la mujer, soy yo y 'Unlimited', porque en una marca de ropa la creatividad es ilimitada y existen un sinfín de posibilidades.

- ¿Cuántas personas sois en el equipo?

Dentro de la empresa, somos un equipo exclusivo de 10 personas que da vida a la firma & Me Unlimited, en el que contamos con un taller de confección, un equipo de patronaje y de diseño para realizar las colecciones.

- ¿Algún referente de estilo que os inspire al momento de diseñar?

Cada campaña es diferente, depende un poco de los acontecimientos de actualidad, las tendencias, estrenos de cine, música o personajes icónicos del mundo de la moda y de la cultura. Por ponerte algunos ejemplos, nos encantaría vestir a Penélope Cruz o Bárbara Lennie, del mundo del cine, o a influencers como Gala González, y también a personajes emergentes del arte, como Miriam Dema o Teresa J Cuevas.

- ¿Podéis comentarme un poco sobre vuestra filosofía sostenible y los procesos que utilizáis?

Nuestra filosofía sostenible no solo se centra en muchos de los tejidos que introducimos, con altos porcentajes de poliéster reciclado, viscosa ecovero o algodón BCI, sino que también producimos en España por lo que el impacto medioambiental se ve muy reducido.

- ¿Cómo definiríais el vestido Rada que ha escogido la Reina?

Es un vestido sencillo, elegante y chic. Perfecto para cualquier evento tipo cóctel o recepción, como en este caso. Además, está hecho en un tejido reciclado, convirtiéndose en un fondo de armario.

- ¿Es difícil confeccionar moda realmente sostenible y a la vez asequible en España?

En la industria de la moda, es más complicado actualmente porque los tejidos y los procesos son más costosos, pero poco a poco nos permite introducir más tejidos con propiedades sostenibles.

- ¿Sabíais que doña Letizia iba a llevar este diseño o ha sido una sorpresa para vosotros también? ¿Podéis decir cómo llegó a sus manos?

La Casa Real es muy discreta con estos temas y realmente no sabemos cuándo ni qué se va a poner la Reina hasta que no aparece públicamente. Pero nosotros estamos muy agradecidos siempre que se pone algo de nuestra firma. El vestido llegó a sus manos a través de VBpress, nuestra agencia de comunicación, que se encuentra en constante contacto con su estilista para que, cada vez que llega una nueva temporada, haga una selección de nuestras prendas.

- En el Día de las Fuerzas Armadas de 2022, la Reina estrenó un vestido azul de lunares de & Me Unlimited. ¿Cuál fue el impacto de este momento?

Que duda cabe que cuando un personaje notorio se pone algo de una firma tiene una gran repercusión tanto en la venta como en las redes, cuanto más si cabe con la Reina. Indudablemente la venta del vestido se disparó y también el tráfico en redes.

- ¿Tenéis pensado volver a ponerlo a la venta aquel vestido de lunares?

Esta temporada, hemos querido mantenerlo. Lo hemos reeditado en otros colores, en verde agua y en coral.

- ¿A quiénes os gustaría vestir en el futuro?

A personajes interesantes, del mundo del cine, literatura, pintura, del arte y la cultura en general. Estaríamos muy orgullosos de vestirlos al igual que lo estamos de vestir a doña Letizia.

