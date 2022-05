Doña Letizia recuerda sus días como princesa con un vestido celeste de lunares

El próximo martes, la Reina pondrá rumbo a Mauritania con motivo de un viaje de cooperación que la ausentará de España por dos días, de modo que el evento de este sábado será el último de su agenda en suelo nacional hasta su regreso. Como es tradición por el Día de las Fuerzas Armadas, doña Letizia ha participado junto al rey Felipe VI en el acto central, que esta vez se celebra en Huesca. En línea con su reciente fascinación por los vestidos fluidos, ha roto la tradición de estilo que mantenía en esta cita con un diseño veraniego de lunares que nos trasladó a sus días como princesa.

La Reina sorprende con un look de lunares más informal

Siguiendo la estela del estilismo veraniego que llevó este viernes en la inauguración de la 81ª edición de la Feria del Libro de Madrid, compuesto por camisero oversize de paneles en color rosa intenso, doña Letizia ha optado por un vestido ligero de cuello a la caja, fajín con detalle de frunces en el mismo tejido celeste de lunares oscuros y una amplia falda de paneles que se asemeja mucho a la de su diseño del día anterior.

Con este look, incorpora un nuevo sello a su vestidor, la marca española & Me Unlimited, aunque el modelo seleccionado por la Reina pertenece a una colección anterior y actualmente no se encuentra disponible. Lo ha complementado con salones slingback negros y un clutch a juego, ambos de Carolina Herrera, que conectan con el estampado y aportan formalidad al look. Lo mismo ocurre con su elegante peinado recogido, con el que puede presumir sus antiguos pendientes de aguamarinas.

Lo habitual cada 28 de mayo es que la mujer de Felipe VI se decante por trajes chaqueta y falda que sacan a relucir su lado más sobrio, aunque en 2019 rompió esta tradición gracias a un espectacular vestido cruzado rojo. Este sábado, ha vuelto a sorprender por los aires relajados de este diseño estival de lunares, con el que recuerda inesperadamente sus días como Princesa de Asturias.

Recuerda sus días como Princesa de Asturias

¿A qué nos referimos? Sin duda, el estilo de doña Letizia ha evolucionado desde que ocupó por primera vez un sitio en la Casa Real Española: ha sustituido progresivamente sus característicos conjuntos de chaqueta y faldas lápiz por otras prendas más modernas en colores estridentes. Evidencia de ello podría ser su reciente apuesta viral de cut-outs, que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos, e incluso el ejemplar que ha escogido este sábado, por su corte fluido y falda a paneles.

Sin embargo, en este mismo look podemos encontrar un punto de encuentro entre ambas facetas de la Reina. Y es que la tonalidad azul celeste no había figurado en su repertorio para el Día de las Fuerzas Armadas desde 2006. De hecho, podemos asumir que, durante un tiempo, este sirvió como amuleto para la entonces Princesa de Asturias, pues también fue el elegido para su gran debut en el acto militar de 2005. En los años que siguieron, se inclinó por los colores rojo, rosa, morado o beis, dejando de lado esta gama cromática.

Hace un año, con el 'abrigo-vestido' que adora Kate Middleton

El 28 de mayo de 2021, doña Letizia escogió un vestido midi, por debajo de las rodillas, que por su diseño sartorial evocó inmediatamente el estilo de la duquesa de Cambridge, quien ha hecho del abrigo-vestido con solapas y corte cruzado su mejor aliado al punto de convertirlo en la prenda más característica de su armario. De hecho, recientemente dejó en evidencia que ha comprado un tercer ejemplar del mismo modelo de Emilia Wickstead en color rosa, color supertendencia de la temporada Primavera/Verano 2022.

En 2018, la Reina también se decantó por un diseño de largo medio con formato de abrigo en color rosa pastel, aunque decorado con unas sutiles flores como estampado, siendo esta una elección que la prensa internacional rápidamente conectó con la mujer del príncipe Guillermo. Y es que si bien ambas no suelen coincidir en términos de moda, el Día de las Fuerzas Armadas ha sido escenario de los looks de día más recatados y sofisticados de doña Letizia a lo largo de los años, por lo cual ha sorprendido la apuesta veraniega de corte fluido que ha protagonizado el desfile de 2022.