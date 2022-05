'Es una reina cool': la prensa internacional alaba el vestido 'cut-out' de doña Letizia

Ayer doña Letizia viajaba a Valencia con motivo de un acto oficial de la mano de Cruz Roja, una de las asociaciones con las que colabora de manera recurrente. Sin embargo, no ha sido esta cita la que ha acaparado todas las miradas, sino el look con el que asistía la Reina a ella, protagonizado por un vestido fucsia tan comentado que ha llegado a generar numerosos titulares a nivel internacional. ¿El motivo? las dos aberturas laterales a la altura de la cintura que permitían apreciar los tonificadísimos abdominales de la esposa de Felipe VI, un detalle inédito en estilismos reales que deja más que claro que doña Letizia está al tanto de las últimas tendencias en moda, puesto que este tipo de cut outs se han convertido en la tendencia preferida de las expertas de cara a la nueva temporada. Analizamos la repercusión que ha tenido esta elección en la prensa extranjera, desde donde se han mostrado gratamente sorprendidos por el atrevimiento.

"La reina Letizia acapara las miradas con un atrevido vestido cut out... ¡y mira sus abdominales!" ha titulado la versión online de la revista Hello!, destacando en el texto que estaba sensacional. "Está considerada como una de las royals más vanguardistas de Europa y este martes ha continuado reinando al lucir uno de sus conjuntos más atrevidos hasta la fecha" escribían, señalando también lo mucho que les sorprendía esta elección ya que en cuestión de moda real los looks suelen ser más discretos, pero que les encantaba esta versión moderna de nuestra reina demostrando que "no tiene miedo a experimentar con su armario".

Por su parte, el diario Daily Mail ha hecho uno de sus tradicionales juegos de palabras, usando el diminutivo abs con el que es común referirse a los abdominales y calificando a la esposa de Felipe VI como "Abs-olutamente perfecta". "La reina Letizia prsume de abdomen tonificado en un atrevido vestido rosa cut out en un acto de la Cruz Roja en Valencia" han titulado. En el interior del artículo señalan que doña Letizia siempre demuestra estar al tanto de las últimas tendencias en moda, poniendo de ejemplo este último look con el que se suma tanto a las aberturas laterales como al fucsia Valentino "si no sabes que el rosa es EL color de la temporada, permíteme que pregunte ¿dónde has estado?" bromean.

La revista People, otra icónica en cuestión de celebrities y royals, también ha dado cobertura a este look de la Reina, destacando al inicio la frase "¡Sorpresa de estilo real" y dejando claro lo mucho que les había impactado esta elección. "La mujer del rey Felipe ha impresionado con un conjunto que desvela sus abdominales, un vestido que acapara las miradas no solo por su tono fucsia sino por las aberturas en la cintura, las cuales muestran perfectamente su abdominales tonificados".

El fenómeno de este rompedor vestido ha cruzado el charco y ha llegado también a Estados Unidos. La revista In Style ha titulado "Las aberturas en los abdominales llegan por fin a las royals", señalando que el vestido fucsia de la Reina cuenta con varios detalles que acaparan los flashes. "Letizia de España ha conseguido unir dos de las tendencias preferidas de Hollywood y unirlas en un look" han contado, recalcando que "aunque el color era suficiente para hacer girar cabezas, el hecho de que una royal haya decidido dejar a un lado el encorsetado protocolo habitual de vestirse formal con unos cut outs en el abdomen demuestran que Letizia no es una reina normal, es definitivamente una reina cool".

Asimismo, la prensa italiana se ha hecho eco del look, con titulares como "La transgresión de estilo de Letizia de España" o "El vestido de ensueño de la reina Letizia. "Siempre ha combinado elegancia y atrevimiento en sus looks, y este último vestido es un auténtico desafío a las reglas" escribía la web Fanpage, aclarando posteriormente que les encantaba este atrevimiento: "los cortes laterales tan solo muestran unos centímetros de piel al descubierto, pero nunca antes una royal había dejado al descubierto su cintura y abdomen durante un acto oficial, por lo que se confirma como un icono de estilo atrevido y femenino". Rumors, ha coincidido con esta opinión, señalando que doña Letizia siempre es "elegante a la vez que juvenil y al día con las últimas tendencias".

