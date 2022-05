En Valencia La Reina enseña abdominales con su vestido 'cut out' de 64 euros y estrena firma Doña Letizia apuesta por un estilo poco habitual en ella durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Hoy, doña Letizia ha viajado hasta Valencia para participar en el Oceanogràfic en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un compromiso que tiene lugar poco más de 24 horas después de que la Reina estuviera en las mesas redondas Competitive Advantages of Filming in Spain en el Auditorio ICEX de Madrid. Una cita esta última en la que le pudimos ver con un look dominado por su color favorito, el rojo. Tonalidad que disponía en un elegante vestido de 2019 que, a pesar de ser de corte clásico, se modernizaba con una cremallera frontal en contraste la cual transformaba al completo su imagen.

Un vestido con sello valenciano

En el Oceanogràfic de Valencia, doña Letizia ha querido estrenar un vestido moderno que presenta cut outs laterales, un detalle de estilo que es poco habitual en ella y con el que enseña abdominales. De este modo, innova con esta propuesta que presenta cuello a la caja, hombreras, manga larga abullonada, detalle de arandela en el vientre y falda de largo midi. Además, lo elige en tono fresa, el color que arrasa esta temporada. En concreto, pertenece este modelo a la firma valenciana Serendipia (64,95 euros).

Complementos coordinados

Buscando la coordinación, doña Letizia recupera su bolso Satchel de Carolina Herrera en color fucsia que le gusta llevar de su asa corta en lugar de a modo de bandolera. Se trata de un complemento que estrenó el 11 de noviembre de 2019 al llegar a Cuba para iniciar un viaje de Estado de tres días que nos dejó inolvidables looks. Posteriormente y antes del día de hoy, lo ha reciclado en dos ocasiones. Por otro lado, también rescata de su armario sus salones destalonados al tono, de la misma firma. Lo que sí son de estreno son sus pendientes en los que se unen dos arandelas. No falta su anillo de Karen Hallam.

