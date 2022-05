La Reina recicla el vestido rojo con la cremallera que lo cambia todo

Hoy, la Reina inaugura su agenda de compromisos oficiales de esta semana con su presencia en las mesas redondas Competitive Advantages of Filming in Spain en el Auditorio ICEX en Madrid. Un acto que llega tras varias citas en las que las elecciones de moda de doña Letizia no han pasado desapercibidas. Es más, podemos decir que llegaron a ser virales. Así ocurrió cuando decidió reciclar su vestido de mangas kimono que gustó a Renée Zellweger o estrenar su modelo bicolor de Mango que le llevó a vivir una divertida anécdota, pues otra de las invitadas del día llevaba el mismo diseño. Y no solo eso, sino que posteriormente esta prenda española ha demostrado ser un éxito de ventas al verlo en influencers y presentadoras de televisión.

Para combinar en esta ocasión su vestido, doña Letizia ha recuperado su cartera de mano en serpiente de color roja y detalle dorado en el cierre, de Carolina Herrera; así como sus salones acharolados en nude, Magrit. Además, la Reina recicla sus pendientes con forma de tres hojas de Jose Luis Joyerías que estrenó el pasado 27 de abril en Palma de Mallorca junto con una de sus prendas ya favoritas de Massimo Dutti. No falta su anillo de Karen Hallam.

De clasica a moderna

Para acudir al Auditorio ICEX, situado en el madrileño paseo de la Castellana, doña Letizia ha reciclado un vestido en rojo, su color favorito y, a la par, con el que ha conseguido conquistar a la prensa internacional. En concreto, se trata de un modelo con cuello redondeado, cuerpo entallado y falda evasé de largo midi. Aparentemente, podría ser una prenda clásica por su patrón, pero se moderniza con una cremallera negra dispuesta en la parte frontal (en lugar de un lateral o la espalda como es más habitual) con la que se torna la pieza más innovadora y adquiere un guiño deportivo en contraste.

Un vestido rojo de 2019

Doña Letizia estrenó su vestido rojo con moderna cremallera frontal en contraste durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la Selección Nacional masculina de baloncesto el 16 de septiembre de 2019 tras ganar el Mundial. En aquella ocasión, la Reina, que también estaba acompañada del rey Felipe VI, prefirió no llevar bolso y buscó coordinar en tono su calzado, unos salones tipo slingback también de Carolina Herrera.