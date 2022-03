Doña Letizia no arriesga: todo al rojo para celebrar el triunfo de la selección de baloncesto La Reina vuelve a confiar en un estilismo dedicado a 'La Roja'

Tras su victoria ante Argentina, la Selección Nacional masculina de baloncesto ha vuelto a casa este lunes con todos los honores, como no podía ser menos después de alzarse con el oro del mundial. El rey Felipe VI y doña Letizia han recibido al equipo en el Palacio de la Zarzuela para felicitar a los jugadores por su triunfo en la cancha, un honor que no se repetía desde 2006. Para la ocasión, una cita de tarde en la residencia oficial, la Reina de España elegió uno de sus colores favoritos cuando se trata de celebrar los triunfos relacionados con el deporte, como ya hizo en octubre del año pasado con su encuentro con las jugadoras de la Selección Española, también de básquet, con un pantalón de traje y camisa con guiño a los colores del equipo. En esta ocasión, doña Letizia quiso apostarlo todo a la tonalidad que mejor representa al equipo español, el rojo en un total look de la cabeza a los pies.

VER GALERÍA

Para esta cita con un trasfondo deportivo, doña Letizia estrenó un vestido de Carolina Herrera en el que es también su color para las grandes ocasiones, sin mangas de cuello redondeado y falda evasé de largo intermedio por debajo de la rodilla, o midi, un tipo de corte que le resulta especialmente favorecedor. El detalle más original fue la cremallera delantera negra, un acabado que modernizaba el estilismo dándole un toque divertido al crear contraste y, sobre todo, deportivo. Además, también actuó a modo de accesorio, ya que no quiso sobrecargar el diseño con extras más allá de las joyas imprescindibles como un anillo.

Eso sí, no faltó el toque sofisticado que transmitieron los tacones, un calzado estrella en el armario de la reina Letizia y que combina, casi siempre a tono, con el resto del estilismo. Para su cita con la roja, escogió unos stilettos semiabiertos de tipo slingback, el clásico modelo de punta afilada y tacón fino, que convence tanto a royals como a primeras damas. Manteniendo la estética monocromática, optó por un par en color escarlata de la misma firma, que funcionaba a la perfección con el vestido de vuelo. Y es que los looks de un solo color, no son solo la alternativa preferida de las más elegantes, sino también una manera de estilizar la silueta ganando centímetros de altura.

VER GALERÍA

Un resultado perfecto se consigue prestando atención a todos los detalles, algo que hizo doña Letizia cuidando también su look de belleza. Por ello, optó por lucir su media melena suelta con algo de movimiento, dándole un favorecedor dinamismo a las puntas resultado del brushing, y un maquillaje muy natural. Su acierto asegurado consiste en escoger un maquillaje que potencie su mirada, con un delineado de impacto, y labios en color empolvado, fórmula que repitió también en esta ocasión de celebración.

Loading the player...

La evolución del estilo de la Reina Letizia