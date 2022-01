'Made in Ubrique', el sello español de los bolsos de lujo más innovadores y eternos La localidad gaditana ha conquistado a las grandes casas europeas con su inigualable saber hacer, que ahora permite el nacimiento de nuevas marcas con respeto por la tradición

Las montañas de Cádiz esconden un secreto que, para sorpresa de unos cuantos, mucho tiene que ver con las portadas de revistas de moda y las legendarias maisons con sede en París. Entre los casi 17.000 habitantes de Ubrique, se encuentra el epicentro del manejo de la piel en España, pues la localidad concentra más de la mitad del sector de la marroquinería nacional, una propiedad que la ha convertido en el lugar más deseado para fabricar los bolsos que fascinan a celebrities, royals e influencers por partes iguales.

Codo a codo con Italia, país puntero en el sector, esta pequeña ciudad también es digno competidor frente a las grandes fábricas de Asia en las que la industria del lujo había puesto el ojo estas últimas décadas. La proliferación de bienes vendidos fuera de contrato a terceros en la región y los inaceptables fallos en términos de calidad, no obstante, recondujeron a las casas de moda al comercio local, donde el tratamiento del material va de la mano con la confección de la pieza. Y quién hubiera imaginado que volverían para poner sus ojos en Ubrique, donde la mano de obra con una vida de experiencia está lejos de equiparar los ínfimos precios del mercado chino... pero lo vale todo.

Un pueblo con encanto que conquistó París a la distancia

El sello Made in Ubrique se sostiene también en su experiencia con el empleo de pieles exóticas, como la pitón, el salmón o el cocodrilo, todo con el respaldo de las milenarias técnicas que, por suerte, los locales se rehúsan a dejar ir. En, 2017 la Unión Europea hizo finalmente de Ubrique una Denominación de origen protegida y el resto es historia. La cartera de clientes de este pueblo no solo cuenta ahora con firmas históricas de la talla de Loewe, Givenchy o Dior, sino con un alud de nuevas marcas pensadas y hechas a escala nacional. De hecho, una de las primeras en poner el foco en esta gema escondida de la Sierra de Cádiz fue Sassa de Osma, quien junto a Moira Laporta lanzó hace tres años Moi&Sass, de cuyos sencillos modelos esculturales con detalles trenzados la Princesa de Hannover es la mejor embajadora. Y no es la única en la realeza que ha sucumbido a los encantos del 'saber hacer' gaditano.

Los preferidos de las royals

El año 2018 supuso un punto de inflección para el pequeño (gran) sector ubriqueño, pues no solo se daba a conocer a través de las casas de moda de lujo sino gracias a firmas revelación, de trato más personal con el cliente y mucho corazón. Un poco antes que Sassa, la duquesa de Sussex fue la primera en atreverse con complementos de confección gaditana al estrenar el modelo Mini Venice de DeMellier, provocando una oleada de ventas que lo agotaría en 9 de sus 12 colores. A raíz de esto, la marca de origen londinense y elaboración española pronto aterrizó en los vestidores de Beyoncé, Pippa Middleton y su hermana Kate, poniendo en evidencia el ya incuestionable 'efecto royal' para generar un bestseller. Más lejos de nuestras fronteras, Rania de Jordania ha incluido en su vestidor un ejemplar de Onesixone, un innovador sello de bolsos que giran en torno a dos conceptos: edición limitada e intervención de artistas.

Las nuevas generaciones descubren Ubrique

A pesar de tratarse de una tradición con siglos de antigüedad, aún hay mucho por ofrecer. El origen del auge de estas piezas de lujo llegó en 2014, cuando se fundó la escuela oficial de artesanos de Ubrique como iniciativa de los mismos empresarios que, como es lógico, quieren consolidar poco a poco a la localidad en el mapa y crecer a dicho ritmo, heredando a las futuras generaciones una labor que, con el ascenso de las nuevas tecnologías, se ha ido perdiendo. La escuela se sustenta con el voluntariado de artesanos jubilados que han atraído a aprendices de todas partes de España, posicionándolos en sus fábricas con un puesto de trabajo para continuar el legado.

Con la mejor calidad, formas originales, un abanico cromático de infarto y el incuestionable poder de crear piezas eternas que, a pesar de su innovador formato, siempre funcionen con tu fondo de armario. Todo eso lo tienen en común las nuevas marcas españolas con taller en Ubrique, para las que la elaboración artesanal y la sostenibilidad son pilares. Bolsillo, Leandra Bags, Virginia Henkart y Degabriel son tan solo algunos de los nombres que resuenan con fuerza entre las devotas del slow fashion que buscan un bolso diferente, como ellas mismas, para llevar toda la vida.