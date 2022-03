Sassa de Osma compra el vestido de 35 euros más romántico y fácil de combinar

De las mujeres estilosas vinculadas con la monarquía monaguesca, son pocas las que tienen una presencia activa en redes sociales. Es por ello que destaca Sassa de Osma, quien no había hecho público su perfil sino hasta el pasado mes de junio, momento desde el cual se ha convertido en una auténtica referente para todos los bolsillos. No solo deslumbra con vestidazos de Alta Costura sino que también muestra una clara preferencia por las alternativas de diseño español y varias piezas virales de nuestras firmas low cost. A lo largo de sus vacaciones, la princesa de Hannover ha estrenado una serie de looks que dan pistas sobre las tendencias que reinan entre las prescriptoras reales, como los cuadros vichy o las zapatillas desgastadas. ¿Su última apuesta? Un maxivestido de flores que está arrasando en las rebajas de verano.

El vestido rebajado que estiliza con calzado plano

Tras sorprender con un vestido blanco de estética victoriana al borde de la piscina, Sassa ha cambiado de registro hacia una imagen más bohemia, ideal para recorrer tanto la playa como la ciudad. Lo ha conseguido con la ayuda de este vestido largo de estampado de flores en tonalidades terrosas con cuello redondo y mangas farol de puño elástico, firmado por Mango. Esta clase de diseños amplios, con falda apanelada para estilizar y hombros abullonados que estrechan la espalda, son los más recurrentes en su vestidor, pues emanan feminidad sin sacrificar un ápice de comodidad.

Son estos beneficios los que hicieron de este vestido de Mango una de las apuestas virales de la marca en temporada de rebajas, cuando se podía fichar por 34,99 euros, en lugar de 49,99 euros. Después de la publicación de Sassa, la espectación creció al punto de terminar de agotar sus existencias, aunque se espera que vuelva a estar disponible próximamente en vista de la alta demanda. Sorprende ver que la aristócrata ha emulado a la perfección el look propuesto en el catálogo de la firma, al conjuntar su ejemplar con unas sandalias negras de tiras entrelazadas al estilo romano.

Un estilismo 100% español

Otra de sus recientes alegrías ha sido la creación de su propia firma de bolsos sostenibles junto con su amiga Moira Laporta, en 2018. Los complementos de Moi & Sass están confeccionados en Ubrique, Cádiz, y pretenden resaltar los orígenes de ambas, así como la importancia de la moda lenta. Sin duda, Sassa es su principal embajadora, por lo que ha elegido para completar este estilismo el modelo Nuna mini tote bag (390 euros), celaborado con cuero italiano, con asa trenzada y múltiples bolsillos funcionales.