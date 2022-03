La moda española se ha propuesto ahorrar agua: las estrategias 'eco' más punteras

Que la sostenibilidad es una de las tareas pendientes más importantes a las que se enfrenta la moda es un hecho plenamente constado. Se trata de la segunda industria más contaminante del mundo, por detrás del sector energético, y uno de sus principales problemas es el inmenso consumo de agua que requiere la producción textil. Desde el cultivo del algodón hasta el tintado del tejido, confeccionar, por ejemplo, un solo par de vaqueros puede requerir hasta 3.000 litros de agua. Es lo que se conoce como huella hídrica asociada a cada prenda; un efecto que las firmas más sostenibles quieren compensar con algunas iniciativas como las que repasamos hoy, Día mundial del agua.

Si la cosmética debe apostar por fórmulas que no necesitan agua al utilizarse, en el caso de la moda, las posibilidades de reducir este consumo son mucho más amplias, pero también más complicadas. La investigación y la innovación son indispensables para dar con nuevos sistemas como el tinte en espuma que Tendam (el conglomerado de Cortefiel, Pedro del Hierro o Springfield, entre otras marcas) utiliza desde años en sus vaqueros o la impresión 3D que veíamos recientemente sobre la pasarela de Fashion Week Madrid en desfiles como el de María Lafuente. La marca Born Living Yoga, por su parte, es una de las que siempre ha apostado por nuevos tejidos con un menor impacto medioambiental, poniendo el foco precisamente en consumir menos agua, tanto durante la elaboración de las prendas como en cada lavado a lo largo de su vida útil.

Tejidos que ahorran agua

En 2020, Born Living Yoga lanzó el movimiento sostenible Hop On The Born Wave para comunicar las distintas estrategias con las que, afirma su CEO, Álvaro Roca, han logrado ahorrar 1.550 millones de litros de agua. “Mientras una camiseta de algodón orgánico requiere unos 2.500 litros de agua, una prenda de Born Living Yoga necesita 10 litros para llevarse a cabo", explica Roca. Él también incide en una opinión muy extendida entre los expertos en moda responsable: "lo orgánico no siempre es lo más sostenible, de hecho, en muchas ocasiones es al revés porque se utiliza más agua para su conservación”.

Quien fuera pionera en esta filosofía de ahorra de agua -y también en limpiar los océanos para reciclar los plásticos y las redes de pesca en tejidos para la moda- fue Ecoalf, que tras trece años de recorrido (fue fundada en 2009), es capaz de concretar el ahorro de cada una de sus colecciones. La de esta Primavera/verano, dicen, ha servido para conservar 19.800 millones de litros de agua, "suficiente para abastecer a más de 24 millones de personas con agua para beber durante todo un año, suponiendo que una persona bebe 2,25 litros de agua al día", explican.

Tejidos que limpian el agua

Otro camino que están siguiendo las empresas más eco-comprometidas es diseñar modelos de producción que reciclan agua a la vez que se elabora la prenda o, como sucede en Equilibrium, accesorios de fitness. En este caso concreto, la marca española creada en 2015 ha desarrollado, junto a la estadounidense Bloom, un sistema gracias al que filtran el agua al tiempo que recolectan las algas con las que producen las esterillas o los bloques de yoga. Después, tras el filtrado, devuelven de nuevo ese agua, ya limpia y oxigenada, al medio ambiente. Además, las algas de sus productos atrapan el CO2 existente en el aire, renovándolo igual que una planta. "Por cada esterilla Natura Bloom fabricada, se devuelve el equivalente a 64 litros de agua limpia así como 40 metros cúbicos de aire purificado a la atmósfera", explican desde la firma. Una forma diferente y realmente innovadora de aprovechar el poder de la naturaleza para mejorar el medioambiente.