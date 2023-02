El efecto Zendaya se cuela en 'red carpet' incluso sin acudir a los premios

Con los Globos de Oro, celebrados la semana pasada, se inicia el maratón de los grandes premios, con los que Hollywood reconoce los mejores trabajos que han marcado el año. Anoche tuvieron lugar en Los Ángeles los Critics Choice Awards. Un evento que no se perdieron actrices consagradas de la talla de Julia Roberts o Cate Blanchett y tampoco los rostros que empiezan a brillar ahora en la industria, como Anya Taylor-Joy, Phoebe Dynevor o Elle Fanning. Sí echamos de menos a Zendaya que, pese a ganar en la categoría de Mejor actriz en serie dramática por su papel en Euphoria, no acudió a la gala. Pero eso no impidió que su estilo se colara en la alfombra roja.

Además de por sus interpretaciones, si por algo es reconocida la actriz de California, es por elegir estilismos novedosos y en ocasiones arriesgados con los que no deja indiferente ni a los expertos ni a la audiencia. Uno de los que más nos sorprendió fue el que llevó en la pasada edición de los Premios Oscar. Zendaya se convirtió en una sirena moderna al apostar por un innovador conjunto dos piezas de Valentino compuesto por una camisa blanca satinada de manga francesa y corte (muy) cropped y una falda larga de lentejuelas. Un look que culminó con magníficas joyas de la casa Bvlgari. Aquella elección no tardó en hacerse viral y, por eso, no hemos podido dejar de pensar en ella al ver posar ante los fotógrafos a Amy Brenneman.

La actriz de Connecticut, conocida por sus papeles en las series Judging Amy, Private Practice y The Old Man, sorprendía sobre la alfombra roja con un diseño de Tony Ward Couture. Un estilismo compuesto por una camisa satinada de mangas especiales y una falda de lentejuelas que se ceñía con suavidad a su silueta. La intérprete llevó también un clutch metalizado de Tyler Ellis, unso llamativos pendientes de Begüm Khan, anillos de Le Vian Jewelry y zapatos de Sarah Flint. La estilista Jen Rade es la artífice de este look con el que han conseguido adaptar la propuesta de Zendaya y demostrar como las lentejuelas y las siluetas más especiales son también aptas para actrices de más de 50 años.

