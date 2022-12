Victoria, Helena, Marc... El mundo de la moda llora la muerte de Vivienne Westwood

La industria de la moda recibió la pasada noche la trágica noticia del fallecimiento de la diseñadora británica Vivienne Westwood a los 81 años en el barrio de Clapham, al sur de Londres. Se desconocen las causas de su fallecimiento, pero sí sabemos, según relata el comunicado emitido por la firma, que se encontraba rodeada de sus familiares y amigos cercanos en el momento de su partida. En la década de los 70's, Westwood fue la primera en fundir la irreverente subcultura punk con el mundo de la alta costura, además de sostener un firme compromiso con distintas causas sociales, como el ecologismo, los derechos de los trabajadores y el feminismo. Medio siglo más tarde, es recordada por sus compañeros de profesión, seguidores y celebrities, que se han volcado en las redes sociales para conmemorar la trayectoria de esta pionera de la moda.

Las supermodelos de los 90's lamentan su pérdida

A lo largo de su existosa carrera en las pasarelas de Londres y París, Westwood colaboró con los nombres pujantes del modelaje que ahora ostentan el título de supermodelos. Hablamos de Naomi Campbell, Kate Moss, Helena Christensen o Christy Turlington. De hecho, esta última no tardó en publicar un sentido texto en su recuerdo: "¡Un agente de cambio, inconformista, ecologista! ¡Vivienne Westwood se adelantó a TODO! Una artista, una punk, una madre trabajadora y también una diseñadora cuya marca sigue siendo tan relevante hoy como siempre. Me siento muy afortunada de haberla conocido un poco durante una fase importante de mi carrera en la moda...".

Más allá de las biografías y los agradecimientos, Turlington quiso compartir una anécdota que resume el espíritu de la diseñadora: "Vivienne una vez me envió por fax una carta escrita a mano invitándome a participar en uno de sus espectáculos, como hizo a principios de los 90's. Recientemente había visto La dama del armiño de Da Vinci y estaba emocionada de decirme cuánto le recordaba a mí esa pintura. ¡Estoy bastante seguro de que fue el armiño, no la dama! Gracias, Vivienne, por mantenerte tan fiel a tus principios y valores y, lo que es más importante, por liderar el camino con agallas y humor.", conluyó la top model. Y no fue la única de su clan en comentar sobre la muerte de Westwood.

Helena Christensen buceó en sus cajones hasta dar con esta instantánea del desfile de Westwood para la temporada Primavera/Verano 1998, en el cual, como era habitual, la danesa tuvo una participación estelar. "De alguna manera imaginé a Vivienne viviendo hasta los 100 años. Todavía tenía tantos asuntos urgentes sobre los que arrojar luz, tantas causas que apoyar, aún tantas injusticias de las que hablar abiertamente... y tantos atuendos mágicos más que crear. ⭐️ Esta mujer talentosa y brillante era tan única y punk en todos los sentidos de la palabra. Lo hizo a su manera, hasta el final. Descansa en poder glorioso" reza el mensaje que acompaña a la fotografía.

Su influencia en los diseñadores más conocidos de la actualidad

Victoria Beckham, que la conoció en su etapa como cantante, se vio especialmente afectada por el fallecimiento de esta figura tan importante para la industria de su país: "Me entristece mucho enterarme de la muerte de la legendaria diseñadora y activista Dama Vivienne Westwood. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan increíblemente triste".

Otro británico, el sombrerero Stephen Jones, a cargo de los tocados de las mujeres de la realeza, también le dedicó un breve homenaje: "Sin Vivienne, no hubiera Rei [Kawakubo], John [Galliano], Lee [Alexander McQueen] y cien más. Ella cambió mi vida cuando nos conocimos en 1976. Para siempre. Tú eras la Reina. Gracias por todo lo que nos diste".

'Me hizo soñar con ser diseñador'

Hace apenas cuatro años, Riccardo Tisci, exdirector creativo de Burberry, tendió la mano a la diseñadora para colaborar en una colección especial de la legendaria casa británica. En su momento, desveló que fue una decisión casi natural: "Me hizo soñar con ser diseñador". Ahora, el italiano, que recientemente dejó su puesto en la firma, le dice adiós: "Dama Vivienne, nos tocaste a todos con tu imaginación, humildad y rebeldía, y nos hiciste creer en la creatividad en su forma más pura... intransigente, genuina, libre y siempre guiada por el corazón. GRACIAS por todo lo que representaste y nos diste. Y gracias por inspirarme a soñar con ser diseñador, siempre estaré agradecido. Una punk con el alma más amable, te extrañaremos pero nunca te olvidaremos 🖤".

Marc Jacobs, íntimo colaborador y genio del diseño, dijo sentirse "desconsolado" tras el anuncio de su muerte. "Sigo aprendiendo de tus palabras y de todas tus extraordinarias creaciones. Siempre recordaré la noche en que nos unimos por nuestro amor mutuo por Yves Saint Laurent. Nunca dejaste de sorprender y escandalizar. Estoy agradecido por los momentos que llegué a compartir contigo y Andreas", escribió el estadounidense en su perfil social. Otros gremios, como el de la actuación o el de la fotografía, también se han congregado en duelo este jueves por la noche al conocer la devastadora noticia.

Las estrellas de la música y el cine que han vestido sus creaciones

"Tuve suerte de conocerte al principio de mi carrera y aprender tanto de ti", comentó Mario Testino, mientras que la actriz Kim Catrall (Sexo en Nueva York) agradeció a Westwood por aquella vez que le "salvó el día" de cara a una premiere: "Mi estilista me envió tres vestidos de distintos diseñadores (...). La ropa llegó sucia y necesitaba ajustes. (...) Vivienne me hizo un vestido nuevo en tres días y otros dos aparte para mis próximas alfombras rojas. Nunca he olvidado su generosidad y su amabilidad".

Cinco décadas después de la fundación de su marca homónima, la Geneneración Z está reivindicando su discurso irreverente y revisionista, fascinada por los corsés de estética rococó de su colección Portrait (1990), en la que además introdujo el collar más viral de TikTok en 2021: su gargantilla de 92 perlas veganas de Swarovski y broche del planeta Saturno, un antiguo símbolo monárquico que Westwood descontextualizó en sus subversivas creaciones.

"Un icono de la moda que será extrañada profundamente", expresó Dua Lipa, una de las exponentes contemporáneas de los diseños de la firma. Estos últimos años, su legado alcanzó los vestidores de Olivia Rodrigo, Bella Hadid y más divas veinteañeras que, a pesar de la diferencia de edad, también echarán en falta a la gran 'Dama del punk'.

La hermana de Gigi fue precisamente la última en hacer pública su reacción, pero el mensaje, una emotiva carta que no tiene desperdicio alguno: "Queridísima Vivienne, Reina del punk, desde el primer día que te conocí hasta el último día que te vi, me hiciste sonreír, escuchar, aprender y amar más que el día anterior. Siempre estaré agradecida de haber estado en tu órbita, porque, para mí y para la mayoría, en la moda y en la humanidad, tú, Vivienne, eras el sol", se lee un extracto de la declaración que Bella complementa con una serie de tiernas imágenes, en las que posa con la fallecida diseñadora.