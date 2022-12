Mario Testino nos desvela los secretos detrás de las bodas de Kate Moss y otras 'celebrities'

"Una boda es una de las celebraciones esenciales del ser humano: la unión entre dos personas, dos familias. Como tal, genera muchas expectativas y grandes emociones. Siempre he disfrutado al documentar tanto a novios como a sus invitados durante un momento tan trascendental". Aunque esta afirmación podría pertenecer a cualquier fotógrafo anónimo que, de vez en cuando, ha inmortalizado bodas, quien la pronuncia es Mario Testino. El retratista, considerado uno de los mejores del siglo XX y lo que llevamos del XXI, ha sido testigo privilegiado de los enlaces de Kate Moss o Salma Hayek. Ha capturado con su objetivo a la diseñadora Margherita Missoni, Carlota Casiraghi o Tatiana Santo Domingo vestidas de novias. Pero no son las únicas: Claudia Schiffer, Elizabeth Hurley, Giovanna Battaglia… Una extensa lista de nombres e imágenes que ahora forman parte de I love you, un fabuloso libro con algunas de sus fotografías de bodas que edita Taschen.

Hace mucho tiempo que es imposible pronunciar el nombre de Mario Testino sin que uno o varios de sus trabajos más famosos vuelvan a la mente. Suyas son las imágenes del compromiso del príncipe Guillermo y Kate Middleton; las últimas fotografías oficiales de Diana de Gales que la edición norteamericana de Vanity Fair publicó semanas antes de su trágico accidente; retratos de Kate Moss, su musa, en todas sus versiones; Gwyneth Paltrow vestida de rosa y abrazando su premio Oscar. Y una lista casi infinita de personajes a los que ha desnudado -a veces de forma literal- a través de la cámara.

A sus 68 años, el fotógrafo sigue viajando por medio mundo -aunque quizá no al mismo ritmo que antes- y dar con un momento de paz entre sus múltiples compromisos no es para nada sencillo, por eso nos pide realizar la entrevista mediante correos electrónicos.

De fotografía y arte

El mundo se puede observar desde distintos puntos de vista. Hay quien encuentra inspiración en la crudeza de la naturaleza y quien, por el contrario, prefiere centrarse en su lado más puro. Las fotografías de Mario Testino siempre han tratado de reivindicar lo bello o, al menos, tratar de reflejar el lado más amable de quien posara para él. "Algo que recuerdo de mi infancia es a mi mamá y a mi tía juzgando las fotos según lo bien que salían las personas en ellas. Y es una idea que se quedó conmigo, retratar a la persona de manera auténtica y sacando su mejor lado", nos explica Testino.

Esa forma de mirar y transmitir han convertido sus trabajos en retratos que expresan mucho más de lo que aparentemente se ve en la fotografía. Y en uno de los motivos por los que tantas celebridades han acudido a él. Una inteligencia emocional de la que no siempre se sintió seguro. Y es que Testino, que se marchó de Perú con 20 años para aterrizar en Londres, una ciudad que se abría ante sus ojos y le prometía un futuro libre, empezó su carrera tratando de emular a sus admirados Richard Avedon o Helmut Newton. Pero no fue hasta que confió en sí mismo y en su instinto cuando empezó a labrar su destino.

En sus trabajos hay retratos, hay moda, pero también hay mucho de arte. De Velázquez, y de Goya, y de su forma de trabajar las luces y las sombras. "Yo soy una persona que va mucho hacia el color, porque soy peruano y he tenido la influencia del colorido de la vestimenta y el arte andino por ejemplo. Es a través de la pintura que aprendí a conocer y manejar mejor los juegos de luz y a apreciar las sombras y la oscuridad", nos cuenta. Asegura que Velázquez ha sido para él una gran influencia en el tema de composición, por lo intrincadas de sus escenas y personajes. "En mi trabajo hay muchas fotografías que retratan grupos en actividad, donde ves gente saliendo o mirando hacia partes ocultas al espectador. Siempre se me ha hecho sencillo armar estas composiciones a pesar de que soy consciente de su complejidad. Es una disposición que siento viene de mi admiración por Velázquez, por aprender de él a mostrar en un medio estático escenas llenas de energía".

La magia de las bodas

Pero si hay algo que emociona a Testino a la hora de retratar son las parejas. "Siempre me ha gustado fotografiar parejas porque existe una energía superespecial entre dos personas queriéndose, sintiéndose bien solo por estar juntos. Quizás es verdad que enamorado estás en tu momento de mayor belleza, transmitiendo la fuerza de lo que sientes".

Si algo llama la atención de las fotografías de I love you, igual que en otros de sus trabajos, es que no son las imágenes de enlaces que estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo se capta la intimidad con una cámara?

La intimidad frente a la cámara viene de la intimidad real entre las personas. La amistad y la confianza hacen que el sujeto se olvide de que la cámara está presente y que se exprese como lo haría junto a un ser querido. En mi trabajo siempre he buscado crear imágenes que parezcan haber nacido sin esfuerzo. En moda o publicidad esto se logra con un arduo trabajo de preproducción y gracias a la relación profesional con tu equipo y los sujetos. En el caso de las bodas incluidas en I love you son capturas de momentos de felicidad plena entre amigos y familia, un tipo especial y real de intimidad.

Discreción, elegancia, provocación, una mirada diferente… ¿qué le ha permitido acompañar a tantas celebrities en esos momentos?

Creo que la discreción, que es un tema de confianza para compartir un momento así de íntimo, y la amistad que se va formando en base a esa confianza inicial. Estas son fotos que he hecho como regalos de bodas, la forma que encontré de darle a mis amigos algo personal. En tu boda te sientes como en el momento más especial de tu vida, es una suerte de afirmación de la relación que ya existe y una promesa hacia el futuro. Entonces quieres que quien lo documente sea un amigo, que sabes que va a hacer todo para lograr esa foto que refleje la inmensidad de lo que estás viviendo.

En su libro vemos cómo ha sido testigo de infinidad de bodas: desde Kate Moss a Salma Hayek. ¿Cuál es la que recuerda con un cariño más especial?

La boda de Kate Moss fue especialmente emotiva. Hemos sido amigos por tantos años que verla llegar al matrimonio fue especial para mí, un momento lindo que me sentí muy feliz de compartir. Kate es además fuente constante de inspiración. ¡Tenía que ser la portada! En términos de cariño, las bodas familiares son las que han sido más significativas: ver a mis hermanos casarse, luego a mis sobrinas.

Su relación con la familia Real Británica ha sido siempre muy estrecha. Son suyas, por ejemplo, las fotografías de la boda de Carlos III y la reina Camilla. Fotografiar a la realeza, ¿es contar la historia de un país?

Totalmente. Creo que su monarquía es el retrato de un país. Fue en Londres donde comencé mi carrera. Cuando la Familia Real empezó a llamarme para fotografiar ocasiones especiales, sentí que era una forma de retribuir al país que tanto me había dado. Hay mucha influencia de artistas y tradiciones inglesas en mi trabajo. Retratando a la Familia Real, he documentado parte de la historia de Inglaterra.

¿Cómo se transmite cercanía y naturalidad al retratar a una institución como la monarquía?

Nunca los encontré herméticos, por el contrario siempre se mostraron amables y dispuestos a hacer el mejor trabajo posible, dentro de agendas evidentemente ocupadas. En mis retratos procuro mostrar lo que existe, no imponer ideas si no revelar la realidad de cada persona. Por ejemplo, cuando fotografié al rey Carlos III con sus hijos, les sugerimos un atuendo casual pero familiar para ellos, los tres usando camisas blancas. Mi idea era resaltar la energía que tienen como familia. Lo mismo fue cuando lo retraté en su casa. Hicimos tomas en su jardín con sus gallinas para mostrarlo en su ambiente, retratar la forma en la que le gusta vivir.

En su perfil de redes sociales Mario Testino acumula cerca de seis millones de seguidores. Personas que no se pierden las publicaciones que el fotógrafo comparte cada cierto tiempo. La mayoría son lo que él llama 'Testino Archive', esos trabajos que durante años fueron portada de un sinfín de publicaciones y lo ayudaron a convertirse en el cronista de una época. Y ahí están todos: Penélope Cruz, Madonna, Roger Federer, Brad Pitt, Natalia Vodianova, David Beckham… No solo como protagonistas de sus imágenes, algunos también entre sus seguidores.

Infinidad de celebrities han querido posar para usted, ¿se considera el mejor?

Creo que no existe "el mejor", solo personas talentosas para algunas cosas y personas talentosas para otras. Soy bueno en algo, pero continúo siempre explorando y aprendiendo.

