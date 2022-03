El día que saliste de Zara con el vestido de novia de Kate Moss

Si te casas en los próximos meses es probable que ya tengas elegido tu vestido de novia. Si acabas de fijar la fecha, todavía estás a tiempo de encontrar el diseño perfecto. Los diseñadores recomiendan que busques un modelo que se adapte a tu estilo y que tenga la capacidad de permanecer en el tiempo. Es decir, que cuando veas las fotos de tu boda dentro de unos años sientas que no ha pasado de moda. Esas cualidades que cumplieron en su día algunas celebridades, hacen que hoy podamos hablar de estilismos nupciales icónicos que ahora, décadas después, siguen enamorando. Un ejemplo es el vestido que lució Kate Moss, que inspira uno de los modelos de nueva colección de Zara.

Si te gusta la moda, y sobre todo los diseños nupciales, es posible que tengas muy presente el vestido que llevó la top en su enlace con roquero Jamie Hince. En julio de 2011 la pareja se daba el 'sí, quiero' en la iglesia de St Peter, una edificación del siglo XII ubicada en Southrop, una pequeña localidad inglesa muy cercana a Lechdale, de donde es originaria la modelo. Y para la ocasión Kate apostó por un look con el que no decepcionó ni a sus invitados ni a la prensa especializada: un diseño de aire romántico y bohemio firmado por John Galliano. El vestido, cortado al bies, no era del tradicional blanco que suelen elegir las novias, sino de un tono champagne que favorecía la piel clara de la top. Además, estaba salpicado por paillettes y bordados. Para completar el estilismo, Kate optó por unos zapatos de Manolo Blahnik a juego y un velo de inspiración vintage que sujetó a su melena con una diadema de flores bordadas. El maquillaje, obra de Charlotte Tilbury, sencillo y favorecedor, culminó un look sin extravagancias.

Ese aire romántico, soñador y algo bohemio parece haber inspirado al gigante de Inditex para crear una prenda que guarda ciertas semejanzas con el look que la modelo lució en su boda. Se trata de un vestido de nueva colección de encaje combinado disponible por 29,95 euros. Su escote en pico, el modo en que se adapta a la silueta y los delicados bordados de la prenda recuerdan al diseño que llevó Kate. Un diseño fácil de combinar con zapatos de un corte más clásico o sandalias de tendencia, según como sea la personalidad o estilo de la novia. Aunque, sin duda, es ideal para mujeres que, como la modelo, buscan una prenda boho chic, con la que reivindicar su estilo, sin excentricidades y sin caer en ningún tipo de excesos.