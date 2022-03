Los trucos de Kate Middleton para rejuvenecer su imagen con una chaqueta clásica Lo importante no es la prenda, sino la forma de combinarla como demuestra en su último compromiso de trabajo

La dualidad del negro y gris en un mismo look gana terreno a la hora de convertirse en uno de los estilos favoritos de Kate Middleton para este invierno. El pasado jueves 3 de febrero durante una visita a la fundación Trinity Buoy Whaf en Londes, la duquesa de Cambridge apostaba por esta combinación en un estilismo con que hacía un doble homenaje, pues conectaba con Diana de Gales y la reina Isabel II. Hoy, vuelve a definir su imagen con una apuesta bicolor en esta gama cromática para acudir a PACT (Parents and Children Together) en la capital británica. Sin embargo, aunque podría haber sido su estilismo muy clásico, logra mostrarse moderna y rejuvenecida con un truco que fascina a las royals.

VER GALERÍA

En concreto, el truco que lleva casi una década fascinando a las royals y con el que consigue triunfar con una imagen más moderna es lucir una chaqueta descoordinada con el pantalón, en lugar de optar por un traje sastre en su conjunto. Para la ocasión, la duquesa de Cambridge, que ayer nos revelaba un básico invernal con el que triunfa todo el año, luce un nuevo blazer ligeramente entallado y con un clásico estampado de cuadros príncipe de Gales, de Catherine Walker. Para mostrarse más juvenil, decide combinarlo con unos pitillos no muy ajustados y en color oscuro. Un diseño de L.K. Bennett a debate, pues no se ha confirmado si es en negro o azul marino (ambos modelos bajo el nombre de Frieda figuran en su armario desde hace tiempo).

VER GALERÍA

Además, Kate Middleton recupera otro de sus trucos rejuvenecedores cuando lleva chaqueta: evitar combinarla con una blusa clásica. Una decisión que comparte con otras royals, como doña Letizia, y que, en el día de hoy, le lleva a optar por lucir un top negro con escote a la caja. Para culminar su estilismo, luce su cinturón de efecto piel de cocodrilo (un complementos de Anderson que tiene desde 2020) que marca su figura y sus salones en ante y tacón cómodo, Piper 85 de Gianvito Rossi. Como joyas, recupera unos pendientes que están formados por un aro de oro y diamantes de Kiki McDonough y perla barroca de Annoushka, así como su collar de Astley Clarke en oro y colgante de lapislázuli, que estrenó en enero de 2019.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Kate Middleton’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!