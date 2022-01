La Reina recupera sus botas seductoras con el look de la anécdota olímpica En el aniversario de UNICEF, recicla una falda estampada junto con un jersey de cuello vuelto y un llamativo calzado que no veíamos desde 2018

Tras su maratón de estilo en Suecia, la Reina recuperó su agenda de compromisos en España la pasada semana. Lo hizo con dos actos en los que definió su imagen a través de un traje. Primero, recuperó uno en color verde azulado que tiene desde 2019 y, un día después, reciclaba su modelo con estampado de cuadros con que nos dio una lección de estilo y que, en esta ocasión, transformaba con un falso escote. Hoy, doña Letizia recupera sus compromisos tras las jornadas festivas de estos últimos días y lo hace acudiendo al acto central con motivo del 75º aniversario de UNICEF, Desafíos para la infancia en la era postcovid-19, en el madrileño CaixaForum y donde, entre otros, también hemos podido ver al cantante David Bisbal.

Un look que recuerda a su anécdota olímpica

En este 75º aniversario de UNICEF, doña Letizia ha querido reiterar un look con el que protagonizó una anécdota el 6 de marzo de 2018. Ocurrió durante una audiencia en el Palacio de La Zarzuela al equipo español que participó en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Allí, la Reina quiso recuperar una falda estampada con motivos tropicales de Carolina Herrera junto con sus botas rojas e infinitas (over the knee) de Magrit. Sin embargo, en aquella ocasión, en lugar de llevarlas con un jersey de cuello vuelto en color negro como hiciera en diciembre de 2017, lo hizo con uno en color blanco como en este otoño. Una modificación que generó un anecdótico efecto twinning con la disposición cromática de la indumentaria que los deportistas españoles llevaban en aquel acto: tono neutro en el cuerpo, rojo para las piernas. En el día de hoy, además, actualiza su estilismo con pendientes dorados con piedra a modo de colgante, de Massimo Dutti (los lució por primera vez el 22 de septiembre de este año)

Unas botas que tiene desde hace cuatro años

Tras su impactante estreno en su último look de trabajo en 2017, estas botas infinitas de ante, de Magrit (modelo Francesca, 580 €), se convirtieron en inseparables para la Reina en sus decisiones de moda de 2018 (las llevó hasta en tres ocasiones). Confirmaba así la confianza y comodidad que tiene con este accesorio cuyo estilo conquistó no solo a las firmas más punteras, como Balenciaga o Zara, sino que también triunfó en los vestidores de influyentes como Paula Echevarría, Olivia Palermo o Dulceida. Desde hace tres años, no se las habíamos vuelto a ver.