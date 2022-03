Hiba Abouk presume de figura premamá con dos sensuales looks Tras confirmarse su embarazo en San Sebastián la actriz vuelve a impactar con su estilo, esta vez en París

El regreso de las celebraciones culturales y los espectáculos de moda nos ha dejado momentazos de estilo sobre la alfombra roja, pero ninguno como el de Hiba Abouk en la anticipada clausura del Festival de cine de San Sebastián. Más allá de su look viral a modo de femme fatale con todo el glamour de Hollywood, el verdadero protagonismo se lo llevó su tripita, apenas perceptible, que anunciaba su nuevo estado de embarazo a pocas horas de la confirmación oficial. Esta semana, ha reaparecido en París para la Semana de la Moda, donde ha arrasado entre las asistentes con dos estilismos de infarto que dan pistas sobre su potencial estilo premamá en 2021.

Twinning con su marido

Otro de los eventos que congregó a la crème de la crème del mundo de la moda esta semana ha sido el desfile de Balmain en celebración del décimo aniversario de Olivier Rousteing como director creativo de la firma. Y es que desde hace más de tres años la protagonista de Madres mantiene una relación de amistad con el joven diseñador que le ha concedido un sitio fijo en su front row, por lo que no podía perderse este hito para la casa francesa. Acudió de la mano de su marido el futbolista Achraf Hakimi, que acaba de fichar por el Paris Saint-Germain, con un look coordinado de inspiración militar compuesto por un vestido cañero de profundo escote pico con falda de cierre y frunces combinado con salones de piel de serpiente. A diferencia de su posado final en San Sebastián, se decidió en París por dos conjuntos muy sensuales que, a través de diversos trucos, consiguieron disimular su baby bump.

El traje más sexy con el que oculta su nueva alegría

Reafirmando su condición de trendsetter y en compañía de los nuevos iconos de moda de la generación Z, Hiba Abouk acudió a la inauguración de una exhibición que convocó a las grandes mentes creativas del diseño, de talla de Riccardo Tisci, Haider Ackermann o Christian Louboutin, en la ciudad del amor. Thierry Mugler: Couturissime no pudo ver la luz en 2020, como estaba previsto, y finalmente abrió sus puertas con una fiesta donde la española apostó por la elegancia del traje negro en formato moderno, blusa de cuello vuelto y pantalones cortos. Culminó el look con unos salones negros de charol y peinado de coleta alta para estilizar el rostro. Con esta segunda elección, deja claro que en los meses próximos no se dejará llevar por los amplios volúmenes de la moda premamá sino todo lo contrario.