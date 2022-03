Tres bodas, una pedida y un bautizo: la predilección de Belén Corsini por los vestidos de la misma firma

Hace una semana Belén Corsini se convertía en una de las grandes protagonistas en el enlace de su hermana María y Diego Osorio gracias a su impecable estilismo. Escogió un precioso vestido de paneles metalizados y minivolantes, creado por Andrea Mateache (fundadora de Matelier) y un tocado de Mimoki. Algo que ha vuelto a repetirse, esta vez en Palermo, tras la boda de Jaime de Borbón Dos-Sicilias y lady Charlotte Lindesay-Bethune. Para la celebración, la condesa de Osorno de nuevo recurrió a su binomio de moda favorito. El mismo que la convirtió en la invitada perfecta en el bautizo de su sobrina Rosario, en la boda de su querida amiga Inés Pérez-Pla y también en su propia pedida de mano.

Una combinación de acierto seguro para la Condesa

Esta vez su apuesta fue un vestido midi estampado confeccionado en un delicado tejido de gasa en tonos tostados, y de Matelier Design. A pesar del corte clásico de la prenda, presentaba pequeños detalles de tendencia, como son el fruncido en el escote de tipo corazón y las mangas largas abullonadas. Y de nuevo, apostó por los tocados de Mimoki, al igual que su cuñada Sofía Palazuelo hizo para este mismo evento. Con esta pieza mantuvo intacta la gama de tonalidades del vestido y simulaba sobre su cabeza un bonito efecto media luna con plisados de los que nacen unas plumas como flores. Y es que Corsini deja de lado el minimalismo cuando se trata de acudir como elegante invitada a cualquier cita importante, recurriendo en su lugar a los diseños únicos y hechos a medida.

Del mismo modo que han hecho otras mujeres estilosas de la realeza y la aristocracia, Belén parece estar afianzando un estilo propio, fácilmente distinguible, a través de las creaciones españolas. En su armario no faltan los vistosos y originales tocados de confección local a cargo de Ana María Chico de Guzmán (con quien hablamos recientemente con motivo del lanzamiento de su nueva colección de prendas para invitadas) y los vestidos estampados con detalles de volantes, frunces o mangas voluminosas, completados por pendientes de gran formato. Pero su lealtad a estas citadas firmas no es casual y es que sus dos hermanas, María y Mónica, también son clientas fieles de Matelier y Mimoki. No hay duda de que el clan Corsini valora la moda desde la artesanía y la exclusividad.