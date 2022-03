Sofía Palazuelo apoya la moda española más sostenible con su exclusivo look en Italia La duquesa de Huéscar demuestra nuevamente su implicación con el consumo de moda local y responsable

El otoño promete tanto como el verano en cuanto a celebraciones de la realeza y la alta sociedad española. Si aún queda alguna duda sobre esta afirmación, solo hace falta preguntarle a Sofía Palazuelo, quien fue testigo de la boda de su cuñado Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini a finales de mayo, poco antes de bautizar a su hija Rosario, y hace apenas dos semanas acudió orgullosa a la boda de su discreto hermano Jaime, que cerró con broche de oro la temporada de enlaces estivales. Para inaugurar esta nueva etapa, la duquesa de Huéscar ha asistido el 25 de septiembre en Palermo al enlace de Jaime de Borbón Dos-Sicilias y la escocesa lady Charlotte Lindesay-Bethune, donde ha reafirmado su preferencia por los diseños made in Spain de confección sostenible a través de un innovador look bordado de acabado patchwork y con complementos maximalistas, en el que no falta un tocado muy elegante con inspiración goyesca.

Un original vestido bordado

La duquesa de Huéscar se ha decantado nuevamente por un vestido midi en tejido satinado, aunque esta vez no se trata de un modelo liso sino con divertidos bordados de motivos bucólicos y animales, firmado por Leandro Cano. Se trata de una pieza exclusiva con modalidad de venta por encargo, disponible en la web de EsFascinante por 600 euros. Con esta elección, se diferencia del resto de invitadas convencionales, que han optado por un único estampado o color. Dada la apariencia llamativa de dicho patrón de tipo patchwork, ha sustituido las mangas a volante, con hombreras o de tipo murciélago (sus preferidas a la hora de acudir como invitada especial) por una silueta más clásica, de mangas cortas y con abertura posterior en la falda o back split.

Tocado 'goyesco' y bolso de cerezas

Ha completado el estilismo con unas sandalias de tacón kitten en color burdeos, que resaltan a simple vista en conectan con los trazos más oscuros de la gama apastelada del vestido. La sección de complementos, por su parte, suele ser aquella en la que más destaca la mujer del futuro duque de Alba. Se inclina casi siempre por gargantillas potentes, con pedrería o bordados florales, pendientes maximalistas o cinturones decorados, pues sabe equilibrarlos perfectamente con piezas de corte minimalista para componer un look armónico. En su lugar, llevó un bolso de cuentas de vidrio con motivo de cerezas tan alegre como su vestido, de la firma M2MALLETIER, que fue elaborado entre 50 artesanas en Guatemala y artesanos españoles. Como es costumbre, ha optado por un peinado recogido en un moño perfecto, añadiendo un original tocado 'goyesco' de red de bailarina, cortesía de Mimoki, elaborado con rafia y pompones azules, también disponible en EsFascinante por 165 euros.