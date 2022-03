Sofía Palazuelo conecta con la Reina en el bautizo de su hija

Para su primer posado junto a su hija al abandonar el hospital tras su nacimiento, Sofía Palazuelo nos regaló un look de tendencia con mangas puffy que no se olvida. Era sencillo, pero con fiel su impecable estilo. Para el bautizo de su pequeña Rosario en la parroquia de San Román, antigua sede de la Hermandad de los Gitanos, la duquesa de Huéscar no ha defraudado, como tampoco lo hizo hace justo una semana en la boda de su cuñado, Carlos Fitz-James Stuart, con Belén Corsini. En ese día, su elección le llevó a apostar por un elegante vestido azul con cinturón tipo fajín de Jan Taminiau, uno de los diseñadores clave para la reina Máxima de Holanda.

Hoy, Sofía Palazuelo ha cambiado de firma, pero también lo ha hecho confiando en un sello significativo y con mucha relevancia para la Casa de Alba. En concreto, ha fichado una propuesta de la firma The IQ Collection, tras la que se encuentra su prima Inés Domecq, esposa de Javier Martínez de Irujo. Esta última ya demostró volver a ser la mejor embajadora de sus creaciones al elegir un original vestido para acudir a la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini. Lo hacía tan solo tres días después de que doña Letizia estrenara un mono suyo, la primera vez que lucía un diseño de esta compañía.

Si el mono de doña Letizia mostraba un llamativo volante que realzaba los hombros, Sofía Palazuelo consigue este efecto con una pliegue tridimensional a modo de doble hombrera muy similar al que tenía el vestido que llevó la misma Inés Domecq a la boda de los condes de Osorno. Es más, esta misma posó en ¡HOLA! con el un diseño de igual patrón a la que lleva la duquesa de Huéscar. Sin embargo, el que llevaba era estampado (e inspirado en África) y no en color beis como el que hemos visto en Sevilla. Por otro lado, otro detalle muy favorecedor de este diseño es su falda recta que recupera un corte abullonado a la altura de las rodillas.

Como complementos, Sofía Palazuelo ha elegido un calzado abierto debido al calor de la tarde. En concreto, llevó unas sandalias de terciopelo rosado, con alto tacón y pulsera al tobillo. Culmina su look, con unos pendientes con forma floral de los que prende una lágrima de coral, de JABIERBILBAO. Son muy similares a los que llevó de esta misma firma a la Feria de Abril en 2019.