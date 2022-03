Sofía Palazuelo elige para su primer posado familiar un estiloso vestido 'puffy'

A punto de celebrarse dos años de su romántica boda en los jardines del palacio de Liria, los duques de Huéscar han dado la bienvenida a su primera hija. La pequeña, a la que han llamado Rosario en homenaje a las tres últimas duquesas de Alba, nacía el pasado 8 de septiembre en Madrid y llegaba para poner el broche de oro a la historia de amor de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. Hoy han recibido el alta y han posado ante los medios por primera vez como familia de tres, un importante momento en el que la Duquesa ha vuelto a demostrar por qué está considerada una de las mujeres más estilosas de nuestro país. La mamá primeriza ha escogido un estilismo sencillo pero totalmente acertado protagonizado por una de las prendas que más hemos visto entre celebrities y expertas en moda estos últimos meses.

El matrimonio ha sido fotografiado ante las puertas de la clínica donde ha nacido su pequeña con dos conjuntos muy coordinados en tonos neutros, una elección que no parece casual teniendo en cuenta la repercusión del momento. Fuentes cercanas a Kate Middleton ya desvelaron hace tiempo que la duquesa de Cambridge busca siempre similitud cromática entre sus looks y los de su marido e hijos en los posados oficiales y eventos importantes, y es que es cierto que es un detalle sencillo que aporta armonía a la imagen. En este caso, Fernando combina camisa blanca y pantalones chinos en tono arena, mientras que su mujer elige un vestido crudo que hace destacar la toquilla rosa con la que arropa a su bebé.

El corte evasé, su mejor aliado

Durante su embarazo, Sofía ha intentado seguir comprando en sus tiendas habituales sin tener que recurrir a la sección premamá, algo que está cada vez más de moda y que resulta muy práctico, puesto que permite aprovechar posteriormente la ropa comprada en los mese de gestación. Un ejemplo perfecto es el look con el que la vimos en Marbella hace apenas unas semanas, un vestido de las rebajas de Zara que no superaba los 16 euros y que pertenecía a la colección regular de mujer, pero que podía llevar aún estando a punto de dar a luz gracias a su corte amplio. Hoy recurre a la misma fórmula y se decanta por una pieza totalmente cómoda e ideal para la época del posparto pero con la que no renuncia a las tendencias del momento.

La Duquesa ha optado por un vestido de escote cuadrado y cuerpo en línea 'A' confeccionado en un tejido de lino en tono crudo decorado con finísimos cuadros. El toque diferente lo otorgaban las mangas puffy, un detalle que lleva meses conquistando tanto a celebrities como expertas en moda e incluso royals como Meghan Markle, Rania de Jordania o Kate Middleton. Buscando el confort, lo ha acompañado de unas sandalias planas en tonos blanco y cuero, y ha rematado con una sencilla gargantilla de oro con pequeñas piedras negras.

