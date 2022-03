La Reina acierta con un conjunto que doña Sofía llevó en 1981 Los Reyes han recibido al presidente de Chile con motivo de un almuerzo oficial, donde doña Letizia hizo alarde con su look de la buena relación que mantiene con su suegra

Ayer por la noche, Doña Letizia dio por comenzada su agenda oficial posvacacional en solitario, con motivo de los primeros Premios Retina ECO, donde su compromiso con el medio ambiente se vio reflejado incluso en su estilismo para presidir la entrega de galardones. Esta tarde, los Reyes han ofrecido en el Palacio de La Zarzuela un almuerzo en honor al Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, quien se encuentra en España como parte de una visita oficial a varios países europeos. Tras sorprender con su nuevo little black dress pocas horas antes, la Reina cambia totalmente de registro en favor de un conjunto romántico de flores metalizadas que pidió prestado a la madre de Felipe VI.

Acierto seguro para un almuerzo oficial

Después de un par de meses luciendo ligeros vestidos de verano con calzado plano, doña Letizia ha vuelto al trabajo por todo lo alto estrenando piezas en su guardarropa y rescatando viejas fórmulas infalibles de su vestidor. Como era de esperarse, no ha decepcionado, pues recurrió a su combinación predilecta en lo que concierne a almuerzos o comidas oficiales: el top de tipo camiseta, con cuello redondo, y la falda acampanada que se ciñe perfectamente a su cintura, generando un efecto 'reloj de arena'. Aunque lo mejor de este look no son sus propiedades favorecedoras sino su gran valor sentimental.

¿Te resulta familiar?

Para su encuentro con el mandatario chileno, ha escogido un dos piezas de estampado floral (su preferido para estos eventos) con bordados metalizados. En cuanto a los complementos, llevó sus confiables salones nude, de Magrit Shoes, los pendientes de diamantes Plumme, de Chanel, y su anillo geométrico, de Karen Hallam. Por último, en lugar de llevar la melena suelta, como hizo en su aparición más reciente, la ha recogido en una coleta alta para lucir el vestido en todo su esplendor. Y es que un estilismo tan llamativo, sin duda, no necesita mayor ornamento. Quien opine lo contrario, que le pregunte a su portadora original, doña Sofía.

Una revelación: doña Sofía y su nuera comparten armario

Hubo que mirar al pasado, exactamente 40 años atrás, para saber de dónde salió este hermoso conjunto que hoy luce la Reina. El viaje, de hecho, nos remontó a Italia, cuando su suegra, doña Sofía, deslumbró a la prensa internacional en su visita oficial a dicho país con el mismo look. Se trata de un vestido blanco con bordado de flores y ribetes de color lila en mangas y cuello. Mirando de cerca, sin embargo, podemos apreciar que los dientes de león que adornaban la parte superior de la prenda en 1981 estaban confeccionados con pedrería violeta, mientras que ahora están bordados en color plata, en sintonía con el cinturón que doña Letizia ha añadido para su de hoy. Desde diciembre de 2018 no reciclaba un vestido del armario de su suegra, ocasión en la que impactó en los Premios Nacionales de la Industria de la Moda con un diseño rojo de estilo ochentero que data de 1982.

El mismo encuentro hace tres años

La última vez que el presidente chileno y su mujer vinieron de Visita Oficial a España, en octubre de 2018, a España también fueron recibidos por los Reyes con un almuerzo en La Zarzuela. En aquella ocasión, doña Letizia también apostó por un dos piezas de silueta en 'A', ceñido a la cintura, con top de estilo camiseta, el punto intermedio perfecto entre la sofisticación y la modernidad para asistir a una comida de esta índole. Entonces, sin embargo, optó por colores vivos y un estampado efecto óptico que dista mucho de su elección romántica de 2021.

