¡Confirmado! El 'efecto Letizia' continúa con sus estrenos sin precedentes

Desde su primer acto de 2021 (celebración de la Pascua Militar el 6 de enero), doña Letizia dejó presente que iba a continuar con una fórmula de estilo que marcó sus elecciones de moda durante los meses previos: dar la oportunidad entre sus estrenos a firmas españolas que nunca antes había llevado. En aquella ocasión, era el sello Maksu el que entraba en su armario (meses antes la princesa Leonor ya había confiado en él). Y lo hacía con una blusa blanca con botonadura cruzada que no dudó en recuperar para la Confirmación de la primogénita de la familia junto con un nuevo pantalón de Bleis Madrid, marca que tampoco hasta la fecha había configurado uno de sus looks. Elecciones similares hicieron que en 2020 el ‘efecto Letizia’ estuviera más presente que nunca, pues no solo inspiraban sus apuestas, sino que también se traducían en un incremento de ventas y visibilidad para las empresas elegidas por ella. Sin embargo, ¿sigue causando tanto furor a nivel económico como estilístico sus decisiones? Para renovar esta pregunta y darle respuesta en el presente año, ¡HOLA! habla con algunos de los sellos que, recientemente (e incluso también en sus vacaciones), se han estrenado en los armarios de palacio, como Ulises Mérida, Maksu, Dear Prudence y otros más.

Maksu: una camisa en seda de alta calidad

Gabrielle Vivanco y Virginia Olaso son las directoras creativas de Maksu, la firma slow fashion que ha gustado tanto a la princesa Leonor como a la Reina. Un éxito por partida doble que llegó sin previo aviso. “Fue una grata sorpresa tanto cuando nos vistió la Princesa como cuando lo hizo la Reina. Además, hemos tenido la suerte de que lo hicieran en actos importantes y mediáticos. Y no, desconocíamos que doña Letizia llevaría esta prenda y cómo la adquirió. Tampoco sabemos si tiene más diseños de la marca, pero nos encantaría”, precisa a ¡HOLA! Gabriela González, responsable de márketing de la compañía.

“La blusa [de seda de alta calidad con cuello caja cerrado y tapeta asimétrica con botones decorativos en contraste] se agotó, y el impacto mediático se tradujo en reconocimiento de marca y ventas. Lo mismo que pasó con el vestido de Leonor. Sería difícil determinar cuál de ellas tuvo más impacto. Aunque, sin duda, hemos tenido la suerte de que nos han vestido muchas personas con impacto mediático, pero la Reina ha sido la figura con más impacto internacional”, precisan a ¡HOLA! desde este sello que “busca crear prendas elegantes que llamen la atención por sus destalles y su calidad; y sin creer en temporadas, pues hacen ropa atemporal y única que se destina a una mujer actual.”.

Dear Prudence: su caftán para las noches de verano

El pasado 10 de agosto, los reyes de España junto a sus hijas realizaron una inesperada salida por Palma para ir a cenar a El Txoko de Martín, nuevo restaurante de Martín Berasategui en la zona de Santa Catalina, cercana al paseo marítimo de la ciudad. Demostrando su versátil imagen al adoptar estilos innovadores en ella también durante sus vacaciones, la Reina sorprendió con su look, pues eligió un cáftan bicolor, prenda que no es habitual en su vestidor. Además, con su apuesta estrenaba también firma, Dear Prudence. Un sello tras el que se encuentra como diseñadora Casilda Arizón, quien ha creado un universo creativo que se caracteriza por “la atemporalidad y feminidad de sus diseños y la calidad de los tejidos”.

“No sabíamos que llevaría con anterioridad este caftán con un estilo que recuerda al mundo clásico, Grecia y Roma. Fue una ilusión absoluta verla con nuestro modelo y, además, que le quede tan bien es un sueño”, comenta esta creadora que ha conseguido un hueco privilegiado entre las creaciones de perfecta invitada y novias. “Tras llevarlo la Reina, vemos mucho interés por este modelo, pero lamentablemente estaba ya agotado de antes. Hacemos ediciones limitadas y pocas unidades. Sí que estamos viendo mayor interés por la marca y muchos nuevos seguidores en redes”, precisa. Eso sí, no duda en la repercusión que tiene en la moda española las decisiones de doña Letizia: “Hace un papel importantísimo dando visibilidad a marcas nacionales dentro y fuera del país. Es la mejor embajadora”.

Psophía: la camisa con estampado exclusivo y mangas de volantes

El 25 de junio la Reina acudía a una reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes en Madrid. Para la ocasión, marcó tendencia e hizo viral su look con una pieza de estreno, una camisa de popelín de alta calidad con estampado exclusivo ‘Deco Flower’ y volumen en la parte superior a través de doble volante. Una fascinante creación de Psophía, firma tras la que se encuentra como directora creativa Paloma Sofía Vázquez de Castro y que presenta colecciones “marcadas por una base de materiales seleccionados cuidadosamente, desde los que se parte para crear un universo de calidad y diseño”. Así nos lo precisa Rebeca Álvarez, CEO de este sello.

Pero ¿qué supuso ver a doña Letizia por primera vez con una de sus creaciones? “Fue emocionante, nos avisó la agencia de comunicación y, en cuestión de minutos, comenzamos a recibir mensajes de todo nuestro entorno personal y profesional dándonos la enhorabuena. Ver nuestra prenda en la Reina fue una gran alegría. Por otro lado, habíamos enviado varias prendas, pero no sabíamos si había seleccionado alguna, ni el momento en el que podría sacarlas”, nos confirman. Además, precisan que el ‘efecto Letizia’ fue patente: “El impacto en redes sociales ha sido muy importante, tanto en visitas como en aumento de seguidores. Esta pieza en concreto se agotó antes de que la llevara la Reina, ya que estábamos al final de la campaña prácticamente y son prendas que funcionan muy bien tanto en web como en tienda. Es cierto que recibimos numerosas llamadas preguntando por esta camisa, pero no podíamos atender la demanda por un tema de tiempos”.

Y todo ello también ha tenido una repercusión fuera de nuestras fronteras. “La moda española cuenta con grandes talentos, que ella apoye nuestros proyectos es importante. Psophía nace con carácter internacional desde el comienzo, y el impacto en otros mercados también ha sido notable”, precisa Rebeca Álvarez.

Möhel: el complemento que lo cambia todo

La Reina también nos ha demostrado este año como un complemento es suficiente para impactar y transformar un look de clásico a innovador. Así lo consiguió durante su visita de dos días a Andorra a finales de marzo cuando recicló su chaqueta con estampado de cuadros príncipe de Gales y doble botonadura, de CH Carolina Herrera. En esta ocasión, la modernizó con un potente efecto fit al superponer un ancho cinturón que llevaba el sello de Möhel, firma que se estrenaba en su vestidor.

“Fue una gran sorpresa para nosotras el día que doña Letizia hizo su aparición en Andorra con nuestro cinturón, mi móvil empezó a sonar sin parar y la verdad es que me costó un poco digerir lo que estaba pasando. Sin duda, es uno de los momentos más intensos que hemos vivido desde que pusimos en marcha este proyecto”, precisaba Mónica Díaz (cofundadora junto a su hermana Elena de este sello que nació en Madrid en 2016) a ¡HOLA! tras su estreno.

Incuestionablemente, el ‘efecto Letizia’ llegaba a la compañía. “Desde nuestro punto de vista, la Reina siempre va impecable y es lógico que la gente tome nota de sus looks y los incorpore a su día a día. ¡Nosotras también lo hacemos! Y, por supuesto, notamos un incremento de ventas en este modelo concreto, pero también experimentamos un aumento de tráfico de visitas a la web y mayor interés en redes sociales”, nos comentaba. Además, también nos precisaron que tiene más diseños de este sello. Habrá que estar pendientes.

The IQ Collection: un mono que no era como los demás

Fue en abril de 2020 cuando Inés Domecq, junto a su socia, Virginia Pozo, plasmó toda su creatividad en su propia firma de moda, The IQ Collection. Un sello donde los cortes arquitectónicos y los volúmenes han conseguido entrar en los vestidores más selectos. Además de tener a la propia marquesa de Almenara como la mejor embajadora, otras aristócratas como Tamara Falcó o Sofia Palazuelo han hecho de este sello una exclusiva elección con la que marcar tendencia. Sin embargo, su proyección internacional y popularidad alcanzó su máxima expresión el pasado mes de mayo cuando la Reina decidió confiar en uno diseños por primera vez.

En concreto, y durante la inauguración de la Feria Internacional de turismo-FITUR 2021, la Reina eligió un mono blanco, en tejido denim y con original acabado de maxivolantes en los hombros que no tenía precedente en su vestidor tanto por su patrón como por pertenecer a la firma The IQ Collection. Una prenda de tendencia -bautizada con el nombre de Tana- que demostró que el tándem doña Letizia-Inés Domecq funciona, pues este estilismo de la esposa de don Felipe VI puede calificarse como uno de los más virales del año.

Ulises Mérida: el vestido solidario con mensaje

Durante una reunión de trabajo con el Patronato de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción el 2 de junio en Madrid, doña Letizia estrenó un diseño muy cómodo y al que acompañaba un mensaje de superación. En concreto, se trataba de una pieza de la colección Otoño/Invierno 2021-2022 de Ulises Mérida, en la que el diseñador había trabajado en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP) que busca prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos.

“Esta colección ha sido de las más especiales que he desarrollado. Tras una situación como la que estamos viviendo, el poder hablar de moda, de inclusión social más allá de lo meramente comercial fue el impulso que necesitaba para crear la colección. La Reina ha querido llevar una de las piezas con todo lo que significa. Más allá del vestido y con la repercusión mediática que ha tenido ha sido como cerrar el círculo de este proyecto”, precisa el diseñador toledano, que, además, comenta que no sabía con anterioridad que lo llevaría. “Lo adquirió por medio de APRAMP donde se confeccionó. La repercusión en RRSS fue inmediata. Era una pieza única. Y los beneficios de la venta fueron destinados a esta asociación”.

