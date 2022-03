La reina Letizia estrena un nuevo vestido 'midi', el básico de su maleta de vacaciones

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han salido a cenar este martes en El Txoko de Martín, un nuevo restaurante de Martín Berasategui en la zona de Santa Catalina, cercana al paseo marítimo de Palma. Después de haber cenado el sábado con la reina Sofía y otros allegados de la familia, cita en la que la Reina sorprendió con un vestido negro transparente y sus hijas optaron por diseños cruzados con truco, la Familia Real ha vuelto a aparecer públicamente para degustar los platos del laureado chef vasco. En esta ocasión, doña Letizia ha seguido la línea que lleva marcando con su estilo desde el inicio de sus vacaciones baleares con un caftán midi de estreno que marca cintura y alpargatas de suela cómoda.

El vestido fluido que nunca falla

Si algo sienta de maravilla, no hay razón para cambiar de ruta y doña Letizia lo sabe perfectamente. Aunque con los años su repertorio de vestidos ha variado en cuanto a estampados o cortes, según las tendencias del momento, una silueta en particular se mantiene constante en su armario estival por su capacidad de evitar los estragos del calor y, a su vez, definir una bonita figura. Hablamos del diseño midi fluido con cinta o lazada a la cintura, al que ha acudido nuevamente para este encuentro gastronómico con Felipe VI y sus dos hijas. El elegido ha sido este vestido de tipo caftán en lino color rosa palo con ribetes negros, cuello pico y detalles geométricos, de la firma española Dear Prudence (125 euros), que consiste en una fórmula muy similar a la de su primer look del verano, un vestido azul cruzado con el que prescindió de los tacones, al igual que la pasada noche.

Alpargatas planas que conectan con sus hijas

Como ya se ha vuelto costumbre en sus salidas por la isla, madre e hijas han coordinado su calzado, escogiendo las alpargatas con tiras al tobillo que tanto gustan a las mujeres de la realeza. Del mismo modo que sus hijas han reivindicado la moda low cost española en sus últimos estilismos vacacionales con diseños de Zara o Mango, la Reina ha estrenado unas alpargatas negras de suela plana en esparto con tiras al tobillo y detalle de borlas, de Oysho. A pesar de ser la primera vez que las luce, se trata de un modelo del año pasado, por lo que ya no se encuentran disponibles, aunque sabemos que en su momento podían adquirirse por 27,99 euros.

En cuanto al resto de complementos, ha vuelto a optar por un tote bag de tela estampada con estética relajada y veraniega que contrastaba con la tonalidad empolvada de su vestido. Recuerda especialmente al bolso tradicional y solidario que repitió el pasado jueves, recién llegada a Mallorca. No ha faltado, por su puesto, su anillo circular, de Karen Hallam, una de sus piezas más queridas y recurrentes en sus looks casuales y protocolares, que conjuntó con unos discretos aros dorados.

