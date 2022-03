Entrevista a Luis Onofre, el diseñador de los zapatos portugueses de doña Letizia yTamara Falcó

El ya conocido como 'efecto Letizia' es un fenómeno que lleva años sucediendo: desde que la -ahora- Reina se convirtiera en prometida del -entonces- Príncipe, sus decisiones en cuestión de moda conquistan titulares... y muchas de las piezas terminan por agotarse en las tiendas. Un impacto que, más recientemente, también puede acreditarse otra aristócrata española, Tamara Falcó. Las apariciones en televisión de la marquesa de Griñón también hacen de sus looks auténticos bestsellers. Y a pesar de la diferencia de estilo entre las dos mujeres, hay un accesorio muy concreto que las ha unido: los zapatos de Luis Onofre, diseñador que calzó a doña Letizia en sus primeros actos oficiales (allá por 2003), que se ha convertido en habitual en los looks de Tamara Falcó en El Hormiguero y que hoy nos cuenta, en primera persona, cómo es firmar los stilettos de algunas de las más influyentes de España y del panorama internacional. Porque Beyoncé, Michelle Obama o Naomi Watts también se encuentran entre sus clientas.

Era 6 de diciembre de 2003 y apenas había pasado un mes y tres días desde que el príncipe Letizia presentara oficialmente a Letizia Ortiz como su prometida. Que todas las miradas estarían puestas en ella cuando asistiera al XXV Aniversario de la Constitución, el que sería su primer acto oficial, estaba claro; lo que quizá la Reina no sabía es que sus zapatos, unos stilettos negros con un cordón plata recorriendo la puntera, seguirían comentándose casi dos décadas después. "Que los llevara en esa y otras dos ocasiones posteriores fue una ayuda muy importante para la marca", cuenta a ¡HOLA! el creador de esos zapatos, el portugues Luis Onofre, que había lanzado su marca en 1999.

"Es una gran señora. He tenido la oportunidad de estar con ella dos veces, en Belem y en Guimarães. Ha sido muy importante para la marca que una personalidad tan fuerte haya elegido mis zapatos", apunta este conocido creador de accesorios que, en un primer momento, quiso ser diseñador de interiores. "Sentía que no tenía la emoción que necesitaba para seguir con el negocio familiar", nos cuenta sobre la fábrica de zapatos que, en los años 30, fundó su abuelo y en la que, cuando él era niño, trabajaban sus padres. "Pero mi padre me dijo que necesitaba ayuda, y cuando vi cómo se hacía un zapato, entendí que sí quería dedicarme a ello". El éxito que hoy atesora confirma que no se equivocó al seguir ese impulso.

Se dice que la Reina ha continuado llevando sus diseños desde esos primeros actos, aunque Onofre solo nos cuenta que "siempre seguimos intentando hacer algún trabajo con ella", antes de afirmar que las clientas españolas son las más potentes vía online, especialmente en este año de pandemia que ha llevado a su marca, como a tantas, a reinventarse para frenar el desastre. En su caso, una tienda virtual 360º y una página web con asesoría en directo por parte de su equipo ha sido la forma de compensar lo que él mismo no para de repetir una y otra vez: "los zapatos tienes que probártelos". Especialmente cuando se trata de taconazos, un estilo que, en su opinión, regresará como tendencia muy pronto. "Las zapatillas se quedarán, pero creo que tenemos ganas de volver a llevar tacones", afirma, lo cual no significa que tengamos que renunciar a caminar cómodas.

"Para mí, la comodidad es lo más importante. Que sea lo más estilizado posible, pero siempre dentro del confort", afirma. Un requisito sin el que, sin duda, no habría conquistado a tantísimas mujeres, tanto anónimas como conocidas. Penélope Cruz, Nieves Álvarez y, recientemente, Tamara Falcó han sido algunas de sus mejores embajadoras en nuestro país; Noami Watts, Cameron Díaz, Madonna o Beyoncé han llevado su nombre a Estados Unidos. Pero si él tuviera que elegir a la mujer más impactante de todas las que han pisado con sus zapatos, nos cuenta que se quedaría con Michelle Obama. ¿La razón? La anécdota que sucedió después de que ella estrenará sus zapatos.

"Estaba en el taller y llegó un coche de la Embajada de Estados Unidos. Pidieron entregarme personalmente un sobre naranja; era una nota de agradecimiento por los zapatos. Me pareció un detalle de buenísima educación", recuerda. Su regalo a Paris Hilton también tiene historia: "Paris volvió del aeropuerto al hotel solo para recoger la caja de los zapatos, porque se la había olvidado y era una caja forrada con la piel de los zapatos", explica sonriendo. Ese detalle, un packaging especial a juego con sus diseños, revela otro dato de por qué esta firma triunfa entre mujeres tan distintas: los detalles se cuidan al máximo.

De hecho, nos explica que él "pierde" muchísimo tiempo buscando los materiales perfectos. "Hoy por hoy, estoy apostando por la sostenibilidad y quiero materiales que sean ecofriendly. En los zapatos de lujo es difícil ser sostenibles porque no es solo la piel o el pegamento que se usan, gran parte de la huella ambiental se debe al acero que sostiene el zapato por dentro y a otros elementos que no son lo que vemos del zapato", detalla sobre la que es ahora mismo su prioridad, la sostenibilidad. Un objetivo que persigue en los más de 200 pares que componen cada colección, aunque manteniendo siempre, eso sí, su objetivo de diseñar para "una mujer glamurosa, de carácter fuerte y que se sienta más poderosa cuando lleva mis zapatos. Mujeres que tienen su propio estilo y los zapatos se adaptan a ellas, nunca debe ser al revés". Como cada una de las mujeres que han ido saliendo en esta conversación.

