El aplaudido gesto de Kate Middleton al volver a ponerse un 'shalwar kameez'

Este 2020 está siendo, sin duda, un año atípico a todos los niveles, pero nos ha tocado reinventarnos y continuar, dentro de lo posible, con nuestra vida. Los miembros de la realeza también han visto cómo sus agendas han daro un giro de 180 grados, como es el caso de los duques de Cambridge. Aunque poco a pooo han comenzado a asistir a actos presenciales, todavía continúan cumpliendo algunas de sus obligaciones de manera telemática, y ayer tuvieron unos encuentros virtuales de lo más especiales con varias organizaciones pakistaníes que precisamente visitaron hace justo un año. En octubre de 2019 los Duques viajaron hasta el país asiático para fortalecer el vínculo con Reino Unido, y ahora han querido contactar con algunas de las asociaciones que conocieron entonces para conocer cómo les ha afectado la pandemia. Si en aquel tour Kate Middleton deslumbró con una maleta repleta de trajes tradicionales de la zona, esta vez ha querido tener el mismo gesto y recuperar uno de esos looks a modo de homenaje.

Un año después

Hace exactamente un año, el 17 de octubre de 2019, llegaron a Lahone para tener un encuentro con el Gobernador, cita en la que la Duquesa triunfó con un shalwar kameez. Este tipo de conjuntos tradicionales de Asia del Sur y Asia Central, -que también llevó su suegra, Diana de Gales, en sus visitas a Pakistán-, se componen de una camisa larga y pantalón a juego y pueden ser usados tanto por hombres como por mujeres. Hoy, Kate vuelve a rendir homenaje a este país al ponerse de nuevo uno de estos estilismos, aunque ha generado algo de confusión entre sus seguidores, puesto que algunos afirman que se trata del mismo que llevó en aquella ocasión, obra de la casa paquistamí Gul Ahmed, mientras que otro defienden que es uno nuevo.

Un gesto muy aplaudido

La calidad del vídeo no permite distinguirlo exactamente, y lo cierto es que si no se trata de aquel es muy similar, también en tono crudo y con delicados bordados florales satinados. Sea como sea, el caso es que este detalle no ha pasado para nada desapercibido, y ha enamorado por completo a sus seguidores. Kate ha demostrado en numerosas ocasiones ser una auténtica experta en mandar mensajes como este a través de sus estilismos, algo que aplauden sus seguidores.

Mensajes de cariño

"¡Kate es increíble! Se ha puesto ropa tradicional estando en Inglaterra", "Está preciosa", "¿Lleva Kate un shalwar kameez incluso para una videollamada? Es increíble qué cuidadosa es con todo", "Este look demuestra lo mucho que le importa la cultura asiática", "Kate es adorable, va a ser una reina espectacular algún día" o "¡Me encanta! Qué look tan bien pensado" son solo algunos de los miles de comentarios que ha recibido el vídeo que han compartido los duques en sus redes.

