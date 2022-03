Kate Middleton agota en horas el vestido de 80 euros que lleva en su 'christmas'

Como cada año por estas fechas, la expectación en torno a las felicitaciones navideñas de las distintas Casas Reales era máxima. Unos días después de que la Familia Real española publicara la suya, una imagen en la que la princesa Leonor era la absoluta protagonista, los duques de Cambridge han querido hacer lo propio con una fotografía en la que aparecen muy sonrientes junto a sus 3 hijos. Lejos de ser una instantánea invernal, el príncipe Guillermo, Kate Middleton y los pequeños príncipes posan subidos a una moto con sidecar con estilismos más propios de la temporada primavera-verano. A pesar de ello, la Duquesa ha logrado agotar en apenas unas horas el vestido que luce en ella, demostrando que el 'efecto Kate' sigue más presente que nunca.

Aunque se desconoce cuándo está tomada la fotografía, se intuye que fue hace unos meses, cuando las temperaturas todavía eran elevadas. También sabemos que no se hizo en ningún acto público, puesto que no habíamos visto hasta ahora ese look de la duquesa de Cambridge, al contrario que ocurría con los conjuntos de la reina Letizia y sus hijas en su christmas, muy fáciles de identificar. Sin embargo, una vez más, el diseño protagonista del estilismo de Kate ha logrado acaparar todas las miradas y viralizarse hasta el punto de agotarse en unas horas. Pero, ¿qué hace a este vestido tan especial?

Se trata de un modelo de escote en 'V', manga al codo y falda midi en línea 'A' que cuenta con un favorecedor patrón envolvente, un tipo de corte al que han sucumbido en los últimos meses tanto actrices como modelos y, por supuesto, royals. Está confeccionado en un tejido azul grisáceo decorado con pequeñas margaritas blancas, y añade lazada a la cintura para adaptarse a todo tipo de cuerpos. Bautizado como Aurora, lo firma la marca Boden, y tenía un precio original de 160 euros, aunque desde hace unos días se encontraba rebajado a 78, un precio muy apetecible que, sumado a su estilizador corte, ha propiciado que cuelgue el cartel de 'agotado' en todas sus tallas y colores.

