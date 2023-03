La emocionante actuación de Rihanna, presumiendo de 'tripita' y ante su pareja

Un mes después de la aclamada actuación con la que anunció la inesperada noticia de su segundo embarazo, Rihanna repite éxito en el escenario del Dolby Theatre de Los Angeles que enmudeció mientras la artista jamaicana cantaba Lift me up, balada nominada al Oscar por la película Black Panther: Wakanda Forever en la gran noche del cine. Es la primera vez que Rihanna, que acaba de cumplir 35 años, optaba a una de las codiciadas estatuillas y lo hacía con un tema en el que también participa la cantante nigeriana Tems, el compositor sueco Ludwig Göransson y el director estadounidense Ryan Coogler. El estreno en esta ocasión no podía haber sido mejor, pues llegaba de la mano de su segunda maternidad aunque no se llevó el premio.

La de Barbados, como ya hiciera durante su primer embarazo, presumió de tripita con un diseño en tono negro con transparencias firmado por Alaïa y completado con pendientes de lágrima y dos anillos XL, uno en cada mano. Esta es la segunda gran actuación de Rihanna en directo seis años después de su última gira y de nuevo el público se rindió a su voz. En el patio de butacas estaba su pareja el también músico A$AP Rocky, que alzó su copa de champán cuando su novia entonaba la nota final.

La expectación era máxima en el descanso de la Super Bowl hace solo unas semanas cuando la cantante salió al campo en una plataforma flotante tapada con un abrigo. Cuando se lo quitó, ¡sopresa!, ataviada con un mono rojo de Loewe combinado con un bustier del mismo tono y joyas de Messika presumió de tripita durante el número, acariciando además su vientre durante la actuación.

La actual pareja del rapero ASAP Rocky no es la única artista que interpretó una canción en estos premios y en la Super Bowl en el mismo año, pues ya lo hizo en el año 2000 Phil Collins. El londinense, que hoy tiene 72 años, cantó Two Worlds, de Tarzán, en el intermedio del partido final del campeonato de la National Football League y después hizo lo propio en los Oscar con You'll Be in My Heart, single con el que se alzó con el premio