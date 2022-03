Penélope Cruz, en plena cuenta atrás para una gala de los Oscar muy especial

Penélope Cruz se dispone a recorrer los 150 metros de la alfombra roja más prestigiosa del mundo. La estrella volverá a brillar un año más en la gala de los Oscar de la mano de Javier Bardem. Ambos están nominados a la preciada estatuilla: ella por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar y él por Ser los Ricardo, de Aaron Sorkin. Para ambos es una noche histórica al ser uno de los pocos matrimonios en Hollywood nominados al Oscar en el mismo año. “Todas las veces lo he vivido con una emoción increíble, pero lo de hoy ha sido más fuerte para mí. Por estar nominada junto a Javier [Bardem], por ser una película de Pedro [Almodóvar] y por la forma de vivir ese personaje. Necesito procesarlo", señalaba la actriz madrileña al conocer su nominación en su séptima película a las órdenes del cineasta manchego. "Cuando han dicho mi nombre me he caído al suelo, lo mismo que me ocurrió con Volver".

'Penélope es marca España'

En cuanto a la candidatura de Bardem, "él no reaccionaba, le he tenido que gritar", explicaba Cruz mientras veían la televisión abrazados “con el corazón a mil” y se han quedado “en shock” al escuchar sus nombres. "Nos hemos puesto muy contentos y nos hemos abrazado fuerte", contó Javier Bardem. “Estar compartiendo esto es algo extraordinario, estamos muy flipados, muy contentos y muy conmovidos”, decía al tiempo que se acordaba de su madre, Pilar Bardem, fallecida en julio de 2021, y a la que sus nominaciones le hacían tanta ilusión. A su vez, ha calificado de "extraordinario e histórico" que Penélope Cruz haya sido nominada a un Oscar por segunda vez por un papel en español. "Esto es marca España", ha asegurado. Este año la presencia española será muy destacada. Aparte del matrimonio, Alberto Iglesias luchará por el premio a la mejor banda sonora por el tema de Madres paralelas, con la que es su cuarta nominación tras las conseguidas por El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo. Y el director Alberto Mielgo aspira a la estatuilla al mejor corto animado por The Windshield Wipe (El limpiaparabrisas).

30 años después de 'Jamón, jamón'

Veintiseis años han pasado ya desde que Penélope pisara la red carpet por primera vez. Su primera aparición en los premios de la Academia fue como parte del reparto de Belle Epoque, película de Fernando Trueba que se llevó un Oscar en 1994. En el caso de Bardem la primera vez que acudió a esta gala fue en el año 2001 cuando estuvo nominado por Antes que anochezca. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el año 2011 para verles desfilar juntos por primera y única vez sobre la alfombra roja. En 2008, el año en el que ganó Bardem la estatuilla, Penélope estaba allí para celebrar el triunfo de su novio en las fiestas posteriores a la ceremonia. Este año la expectación es máxima y se espera que hagan el tradicional paseíllo juntos en un año histórico para España como es su doble nominación. Además se cumplen exactamente 30 años desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en la película de Bigas Luna Jamón, jamón, aunque su romance no comenzó hasta años después -el 2007 en el rodaje de la película de Woody Allen-.

Además, la cuarta ocasión en la que son candidatos al premio más importante del séptimo arte. Ella por su aclamado trabajo en la cinta de Pedro Almodovar con el que logró la Copa Volpi en el Festival de Venecia. Penélope ya se alzó con el Oscar por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen en 2009, y se convirtió así en la primera actriz española en ganarlo después de haber estado nominada en 2007 por Volver y en 2010 por el musical Nine. En su caso, Bardem aspiró al premio con Antes que anochezca en 2001 y luego lo hizo gracias a No es país para viejos en 2007 con un personaje con el que logró la estatuilla. Después pudo optar de nuevo por Biutiful 2010, dirigida por Alejandro González Iñárritu, y ahora nuevamente por su papel del cubano Desi Arnaz, pionero del show televisivo junto a su primera esposa, Lucille Ball, papel interpretado por Nicole Kidman.

