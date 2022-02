Penélope Cruz y Javier Bardem, rumbo a los Oscar en el año que celebran un aniversario de película

Loading the player...

Penélope Cruz y Javier Bardem han sumado un nuevo logro a su incontable colección de triunfos cinematográficos; esta vez, como pareja. Los dos han sido nominados a los Premios Oscar 2022, ella por su papel en Madres paralelas y él por su trabajo en Being the Ricardos. Un auténtico hito que, sin embargo, no es lo único que celebra el matrimonio este año. En 2022 se cumplen exactamente 30 años desde que Penélope y Javier se conocieron. Sus caminos se cruzaron en 1992 grabando Jamón, jamón, de Bigas Luna, si bien su romance no comenzó hasta mucho tiempo después. Repasamos su historia de amor en vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

