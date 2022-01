Penélope Cruz habla de cómo ella y Javier Bardem protegen a sus hijos de la tecnología y redes sociales

Penélope Cruz y Javier Bardem siempre han sido muy celosos de su vida privada, pero en esta ocasión la actriz ha hecho una excepción para hablar de cómo ella y su marido tratan de proteger a sus dos hijos Leo, de diez años y Luna, de ocho, de las redes sociales y la tecnología tan presentes en nuestro día a día. La protagonista de Madres paralelas concedió una entrevista a Rita Braver de CBS Sunday Morning y en ella habló de lo mucho que le preocupa que sus hijos crezcan bajo el influjo de las redes sociales.

La musa de Pedro Almodóvar confiesa que tiene redes sociales, pero hace poco uso de ellas y cuando lo hace trata de hacerlo de una forma "muy cuidadosa". Considera que el uso de estas herramientas está afectando especialmente a las generaciones más jóvenes y se siente preocupada por los que son adolescentes ahora. "Es casi si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?", reflexiona. No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando" y se pregunta "cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismos, cómo todo lo relacionado con el bullying, tantas cosas que no son la infancia que tuvimos", añade la ganadora de la Copa Volpi, el máximo galardón del Festival de Venecia.

Su manera de pensar ha hecho que sea muy estricta con sus hijos en cuanto a la tecnología. "Podemos ver películas o algunos dibujos animados" Y señala. ¿Cómo no puedo dejar que vean películas?. Para mí han sido unos momentos increíbles de felicidad desde que era niña", pero en cambio no permite que estos tengan acceso a ningún tipo de red social. La ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona comentó que no les dejará un telefóno hasta que sean mucho mayores y no les permitirá que tengan las redes sociales hasta que al menos hayan cumplido 16 años. "Parece que soy parte de una minoría", admite, pero considera esencial hacerlo para proteger la salud mental de sus hijos.

Pese a ser dos de los actores españoles de mayor prestigio a nivel mundial, tanto para Penélope como para Javier su prioridad absoluta son sus hijos. A ambos les fascina actuar y son dos verdaderos monstruos de la interpretación, la madrileña podría alzarse con su cuarta nominacion al Oscar por su papel de Janis en la película de Pedro Almodóvar, así como su marido con el filme Being the Ricardos. A su vez el ganador de la preciada estatuilla por No es país para viejos ve con suma satisfacción que otra de sus películas, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, haya sido la elegida para representar a España en la 94ª edición de los Premios de la Academia.

No obstante en más de una ocasión ambos han reiterado de lo que más disfrutan es de estar con sus hijos. En una de las entrevistas más sinceras e íntimas de Bardem para la revista Esquire, el protagonista de Loving Pablo confesó que hasta que no fue padre no supo lo que era "el amor incondicional". "Es increíble. Nos tienen en sus manos", dijo el intérprete, de 52 años, que reconocía que en su casa se pasaba horas jugando con Penélope y sus hijos. "Pasar dos semanas fuera de casa me parte el corazón, pero no solo emocionalmente, sino que tengo síntomas físicos", contaba. Y es que su idea siempre ha sido la de ser un padre presente, algo de lo que él no pudo disfrutar cuando era niño e intenta ser todo lo que le hubiera gustado que su padre hubiera sido. El hijo de la recientemente fallecida Pilar Bardem asegura que hubo un tiempo que estuvo enfadado con él. "Mi padre no estuvo presente. Mi madre se partía el lomo por toda España trabajando en teatro y televisión", señaló Javier sobre su infancia, pero admitió que con la edad comenzó a entender que cada uno hace lo que puede en la vida. Y él tiene claro, que lo hará todo por sus hijos.

