Elizabeth Taylor y Richard Burton, Paul Newman y Joanne Woodward... otras parejas nominadas a los Oscar a la vez

En casi 100 años de historia los premios Oscar han tenido muchas oportunidades de sorprender a su público con los azares de las películas y sus mejores interpretaciones, pero en esta edición hay una curiosidad de esas que siempre gusta saber sobre los galardones. Por primera vez, tanto Penélope Cruz como Javier Bardem, pareja y padres de dos hijos, están nominados en las categorías de mejor actor y actriz. Se trata de un hito para nuestro país, sobre todo porque son categorías principales y uno de los papeles es en español, pero no es la primera vez que la gala tendrá a una pareja compitiendo por los galardones (aunque no entre ellos) la primera ocasión fue en 1932... ¿quieres saber quiénes fueron? ¿Quiénes han ido detrás? ¿Qué otra pareja de este año tiene la misma suerte? No te pierdas el vídeo ¡y dale al play!

