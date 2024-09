Luces y sombras en la vida de la familia Campos un año después de la muerte de María Teresa

La huella que dejó María Teresa Campos en los suyos sigue intacta un año después de su muerte, el 5 de septiembre de 2023. El recuerdo de la presentadora, uno de los rostros más carismáticos y queridos de la pequeña pantalla, está presente en los pequeños detalles del día a día de una familia que se emociona al mencionarla. Sus hijas la tienen muy presente en las ocasiones especiales, esas que ella tanto amaba, y la echan de menos ahora que están a punto de celebrar uno de los instantes más felices para la familia.

Las hijas y nietas de María Teresa Campos la recuerdan un año después de su muerte en una misa marcada por una importante ausencia

© @carmenborregocampos

Sus proyectos en televisión

En estos meses las hermanas Campos, Terelu y Carmen, han seguido el ejemplo de su madre haciendo lo que ella amaba: comunicar. Las dos han continuado con su labor como colaboradoras de televisión en distintos espacios, aunque en el nuevo curso que se inicia compartirán de nuevo cadena. Terelu se sienta en el programa ¡De viernes! mientras que Carmen participa en Vamos a ver, espacio matinal de Telecinco. A ellas se sumará Alejandra Rubio, hija de Terelu, que también ha seguido los pasos de la saga familiar y se incorpora también a Vamos a ver, en la sección de crónica social, coincidiendo de nuevo con su tía Carmen (ya estuvieron juntas en el espacio Así es la vida).

© Gtresonline

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia nos descubren el inicio de su relación: cómo se conocieron y primeras impresiones

Inician así unos meses de proyectos, pues Alejandra ha potenciado además su faceta como influencer alimentando sus perfiles en redes sociales. Ella es la protagonista de una de las ilusiones que ha tenido la familia en este tiempo pues está embarazada de su primer hijo. Aunque su relación con Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores, provocó muchos comentarios, la pareja ha vivido su noviazgo y embarazo ajena a especulaciones. La noticia de la llegada de su bebé, que anunciaron en exclusiva a ¡HOLA!, fue un motivo de celebración para una emocionada Terelu, que tendrá en brazos pronto al que será su primer nieto.

© alerubioc

La llegada del bebé de Alejandra Rubio

Ha sido un verano relajado para Alejandra, que se ha alejado de la atención pública con su novio en diversos destinos. Unas semanas de desconexión en las que ha presumido de curvas y ha descansado en compañía de su pareja. A esta estupenda noticia se une otra no tan positiva que ha preocupado a la familia en los últimos meses. La separación de José María Almoguera, que se conoció hace cuatro meses cuando su madre, Carmen Borrego, participaba en el programa Supervivientes, sacó a la luz la tensa relación entre ambos. El encuentro de la familia en el bautizo del pequeño Marc, hijo de José María, una ocasión muy especial que se celebró solo dos meses después de la muerte de la presentadora, no hacía presagiar lo que sucedería semanas después.

© GTRES

El miedo de Alejandra Rubio a la repercusión mediática de la noticia de su embarazo: ‘Tengo pánico, lo juro’

En el bautizo todos se mostraron cercanos, arropándose unos a otros después de haber perdido a una de las personas más importantes en su vida. Sin embargo, en el mes de marzo, la situación daba un giro radical. En la misma entrevista en la que José María, nieto de María Teresa, comunicaba el fin de su matrimonio con Paola Olmedo, hablaba de los desencuentros con su madre. Aseguraba que le había molestado que esta hablara del embarazo de su entonces mujer de manera pública y reconocía que la cercanía que mostró con ella durante la despedida a su abuela había sido algo puntual, fruto de las circunstancias que atravesaban. También la hasta entonces nuera de Carmen cuestionaba a la colaboradora. Unas duras declaraciones que Carmen conoció a su regreso de Honduras de boca de su hermana Terelu. Las dos han estado unidas en estos momentos complicados pues, aunque parece que Terelu tiene una buena relación con su sobrino y podría estar ejerciendo de mediadora, no parece que madre e hijo se hayan acercado. La ausencia de José María en el funeral en memoria de María Teresa Campos celebrado en Málaga el 2 de septiembre fue muy significativa en este sentido.

© carmenborregocampos

Los desencuentros de Carmen Borrego con su hijo

A pesar de sus diferencias, Carmen ha seguido manifestando su apoyo a su hijo frente a los comentarios y rumores que han surgido acerca de su situación sentimental. Se dijo que podría reconciliarse con su exmujer, pues se les siguió viendo muy unidos con su bebé, aunque este verano se le ha fotografiado en compañía de otra mujer. Su madre le defendió de las críticas que apuntaban a que habría sido él quien habría llamado a los fotógrafos. “José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa”. Comentó además que ella estaría siempre a su lado si la necesitaba. “Le veo preocupado y eso me causa dolor. Vuelvo a repetirle que siempre estaré para lo que necesite” comentó. Un apoyo que también le ha mostrado su tía Terelu.

© GTRES

La figura y la trayectoria de María Teresa Campos será recordada en un programa especial que se emite el miércoles 4 de septiembre en TVE. Se trata de un documental titulado María Teresa Campos, a su manera que repasará la importante huella que dejó la presentadora en el panorama de la comunicación, una trayectoria vista desde el prisma de quien mejor la conoce, su hija Carmen, que dirige el proyecto.