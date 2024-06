El miedo de Alejandra Rubio a la repercusión mediática de la noticia de su embarazo: ‘Tengo pánico, lo juro’

A sus “tres meses y casi dos semanas” de embarazo, Alejandra Rubio se muestra muy feliz con la llegada de su primer bebé, fruto de sus “casi cinco meses” de relación con Carlo Costanzia. “Estamos muy contentos con la noticia, la verdad”, nos confiesa el hijo de Mar Flores. Sin embargo, cuando nos anunciaban la noticia en ¡HOLA!, tanto él como su novia ya eran conscientes de la repercusión mediática que iba a generar. Y esa es una de las cosas que más han alterado a la futura mamá.

“Va a ser increíble”, se lamentaba Alejandra con un ligero resoplido. “Tengo pánico, pánico. Te lo juro”, continuaba diciéndonos, aunque no tarde de reírse. La propia hija de Terelu Campos nos explica su agobio y preocupación . “Hay gente muy dañina y, cuando se conozca mi embarazo, sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya”.

© VALERO RIOJA Alejandra y Carlo

“Me va a dar mucha pena, porque, al final, esta noticia es algo bonito. Pero siempre hay alguien intenta empañar la felicidad de los demás y es triste”, sigue confesándonos Alejandra, haciendo relación a su edad y al poco tiempo que lleva de noviazgo con Carlo. “Lo de ser tan joven me parece una tontería porque siempre he dicho que quería ser madre joven y me veo más madre ahora que con treinta y siente años”, nos afirma.

En este sentido, el hijo de Mar Flores también es consciente de la tormenta mediática que va a desastarse a raíz del anuncio de este embarazo en ¡HOLA!. “Me da igual cómo se lo tome la gente… Pero va a ser una bomba”, confiesa el actor, para luego decir: “Cualquier cosa que tiene que ver con nosotros o nuestra familia ya es un bombazo, así que imagínate con esta noticia…”

Igualmente, Alejandra es consciente de otros motivos por el que va a ser atacada y criticada. “Me van a dar por todas partes porque siempre he dicho que no hago exclusivas”, nos reconoce la hija de Terelu Campos, aunque hay que señalar también que ésta es una ocasión muy especial. “Por eso. Es un noticia que quiero contar yo”, añade con ilusión.

© VALERIO RIOJA “Me van a dar por todas partes porque siempre he dicho que no hago exclusivas”, nos reconoce Alejandra

—Cuando habéis reconocido que sabéis que os van a criticar, ¿os han venido algunos nombres a la cabeza?

—No, en general –responde Alejandra–.

—¿Creéis que habéis heredado enemigos de vuestros padres?

—Me da igual que me critique gente que no me conoce absolutamente de nada —sigue diciendo la hija de Terelu–. Dentro de lo que cabe, lo llevo bien porque me ha pasado siempre. Todo ello también os puede ayudar a afrontar la futura llegada de vuestro bebé. Porque los dos habéis sido conocidos desde bien pequeños.

—Hay que afrontar esta nueva etapa con la máxima normalidad posible –afirma Carlo–. Toda la experiencia y todo el aprendizaje que hayamos tenido en nuestra vida va a ser algo positivo porque lo vamos a poder aplicar ahora.