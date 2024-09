Las hijas y nietas de María Teresa Campos la recuerdan un año después de su muerte en una misa marcada por una importante ausencia

El 5 de septiembre del año pasado se apagaba una de las voces míticas de la comunicación española. El recuerdo de María Teresa Campos sigue muy presente entre compañeros de profesión, seguidores y por supuesto su familia, que se ha reunido en una misa en su memoria. La capilla de Jesús del puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma de Málaga fue el lugar en el que sus hijas, familia y amigos más cercanos se unieron en este homenaje un año después de su muerte.

© GTRES

Terelu Campos y Carmen Borrego llegaban a la capilla para asistir a la ceremonia acompañadas por Alejandra Rubio, hija de Terelu. Terelu comentaba que su hija lleva bien el embarazo y se encuentra perfectamente, añadiendo que ella no ha comprado aún nada de ropita para el que será su primer nieto, pues asegura que lo hará cuando se acerque la fecha del nacimiento. La hija de María Teresa, que esta semana celebraba su cumpleaños, ha comenzado una nueva etapa en televisión como colaboradora de ¡De viernes!

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, un verano de amor a la espera del nacimiento de su primer hijo

También su hija Alejandra Rubio, que espera su primer bebé con Carlo Constanzia, empieza una nueva aventura profesional en el espacio Vamos a ver, de las mañanas de Telecinco, donde compartirá espacio con su tía, Carmen Borrego. Alejandra llegó acompañada de su prima Carmen Almoguera, hija de Carmen Borrego, que compartirá plató con Alejandra esta temporada. Carmen, que llevaba un precioso ramo de rosas amarillas, se confesó feliz por coincidir con su sobrina en el trabajo. “Con Alejandra estoy encantada de compartir” aseguró Carmen. La colaboradora, que finaliza estos días sus vacaciones, tiene ganas de retomar la rutina, aunque no quiso hacer declaraciones acerca de la relación con su hijo José María Almoguera, limitándose a decir que “él está bien”.

La tensa relación entre Carmen y su hijo, que hizo unas duras declaraciones acerca de su madre hace cuatro meses, no parece haberse suavizado, al menos en público. El nieto de María Teresa fue el gran ausente en esta misa a la que acudió también el marido de Carmen, José Carlos Bernal. En las últimas semanas, Terelu se mostraba confiada en que pronto se arreglarían las cosas entre madre e hijo pues aseguraba que mantiene una relación cercana con su sobrino. “He coincidido con él varias veces y mi relación es afectiva, porque no puede ser de otra manera. No es que tenga relación diaria, pero cuando le veo es una relación normal y natural y le pido algunas cosillas”, dijo en ¡De Viernes!, insinuando que ejerce como una especie de mediadora entre ambos.

La figura y la carrera de María Teresa Campos será recordada además en un programa especial que se emitirá en TVE, un documental dirigido por Carmen Borrego que mostrará la importante huella que dejó la comunicadora en su entorno y en el periodismo nacional. El espacio se titula María Teresa Campos, a su manera, que se emite el próximo miércoles 4 de septiembre.