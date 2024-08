Terelu Campos confirma un acercamiento con su sobrino y le defiende de las críticas por su nueva relación

Cuatro meses después de que se hiciera público su divorcio con Paola Olmedo, José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, siguen manteniendo una relación de lo más tensa y distante. Los constantes cruces de acusaciones y reproches han marcado sus últimas apariciones públicas. Sin embargo, parece que hay un posible haz de luz para que se produzca una reconciliación entre ellos. Un futuro acercamiento en el que Terelu Campos, hermana mayor de la colaboradora televisiva, estaría jugando un papel clave.

Tal y como ha confesado la propia primogénita de la recordada María Teresa Campos, tiene contacto con su sobrino, con el que, además, mantiene una buena sintonía. “He coincidido con él varias veces y mi relación es afectiva, porque no puede ser de otra manera. No es que tenga relación diaria, pero cuando le veo es una relación normal y natural y le pido algunas cosillas”, ha detallado en ¡De Viernes!, programa en el que colabora habitualmente, dejando entrever que está ocupando el rol de mediadora entre José María y Carmen.

En este mismo plató, la que fuese presentadora de Sálvame también ha explicado que, dado los últimos acontecimientos, tiene la ilusión de que Carmen y José María entierren el hacha de guerra próximamente. “Yo creo que el acercamiento se dará de una manera natural y espero que sea más pronto que tarde. De alguna manera, hay un acercamiento familiar, pero lo que ocurre es confidencial”.

Terelu Campos saca la cara por José María Almoguera

El pasado miércoles, la revista Semana publicó unas fotografías en las que José María Almoguera aparece por las calles de Madrid besándose y en actitud muy cariñosa con una chica, cuya identidad no ha trascendido. Imágenes que han sido muy criticadas por algunos de los tertulianos del ya nombrado espacio de entretenimiento de Telecinco, puesto que creen que el primo de Alejandra Rubio ha usado a la prensa para beneficiarse económicamente con su nuevo romance.

Terelu Campos ha salido en defensa de su sobrino, negando rotundamente estos rumores. “Soy tajante y pondría las dos manos en el fuego, y lo hago pocas veces, porque mi sobrino no llamó a los fotógrafos. No es su modus operandi. Uno puede equivocarse, pero le habéis colocado un sambenito que es innecesario e irreal”. La presentadora también ha defendido el derecho de José María a rehacer su vida sentimental después de su ruptura con Paola Olmedo, madre de su hijo, Marc, de un año. “A él esto no le beneficia, tampoco creo que le perjudique. Solo faltaría que no pudiera tener las relaciones que quiera”.