Se desvela si el bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es niño o niña y el posible nombre

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están viviendo su último verano antes de convertirse en padres por primera vez. Tal y como anunciaron para las páginas de ¡HOLA! será el próximo mes de diciembre cuando den la bienvenida a su primer hijo: "Todavía no sabemos si es niño o niña, pero nos da igual lo que venga. Lo importante es que venga bien", nos contaba la hija de Terelu Campos el pasado mes de junio. En cuanto a los nombres que baraja la pareja, la nieta de la recordada Teresa Campos tenía claro que no continuaría con la tradición de ponerle el mismo nombre de su abuela y su madre a su hija, en el caso de ser una niña: "No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes", decía entonces la comentarista de televisión. Sin embargo, el hijo de Mar Flores nos confesaba que: "Si es niño, sí me gustaría que se llamara Carlo. Pero habrá que decidirlo entre los dos". Cuando ha pasado un mes de estas declaraciones, ha sido en el programa de TardeAR, en Telecinco, donde se ha desvelado si el bebé que esperan Alejandra y Carlo será un niño o una niña. Además, fuentes del citado medio han asegurado conocer el nombre que llevará el recién nacido. ¿Quieres conocer los detalles? ¡No te pierdas el vídeo!