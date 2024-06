¿Prefieren niño o niña? Alejandra Rubio y Carlo Costanzia nos dicen qué les haría más ilusión

Esta semana pasada nos despertamos con una de las noticias, que sin duda, marcará el 2024: Alejandra Rubio, de 24 años, y Carlo Costanzia, de 31, van a ser padres. Los propios protagonistas anunciaron en las páginas de ¡HOLA! esta feliz e inesperada noticia. Sin duda, ha sido una sorpresa para ellos, pues la llegada de un nuevo miembro llega tan solo cinco y meses después de iniciar su mediática relación, el pasado mes de febrero.

"El bebé nacerá en diciembre. Estoy de tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña", confiesa la hija de Terelu Campos. Aunque de momento desconocen el sexo del bebé, a la más joven del clan Campos le da igual si es niño o niña. En cambio, Carlo prefiere niña. Recordemos, que la familia de Carlo Costanzia son la mayoría varones y el clan Campos está formado mayoritariamente por mujeres.

© VALERIO RIOJA “Lo primero fue miedo. Nos cambió la vida de repente, en un momento. También pensé en lo que iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así”, dice la futura mamá

En cuanto a los nombres que barajan, nos confiesan que todavía es "muy pronto", pero en principio Alejandra descarta el nombre de Teresa, en homenaje a su madre y su abuela, María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023. "No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes", nos adelanta la influencer. Abuela y nieta estaban muy unidas, y Alejandra siempre tiene presente a su abuela materna.

Por su parte, el hijo de Mar Flores nos dice: "Si es niño, sí me gustaría que se llamara Carlo. Pero habrá que decidirlo entre los dos". La pareja ya ha acudido a hacerse alguna ecografía, y ambos cuentan muy ilusionados cómo fue ese momento. "La última, el martes pasado. Ya se ven los bracitos, las piernas, la cabeza… Y se mueve como si estuviera en una lavadora (ríe). Es una locura", nos cuenta la nieta de María Teresa Campos. Aunque de momento, nos confiesan que de tanto "estrés” y “caos", apenas han tenido tiempo para empezar a vivir la noticia con tranquilidad.

Además, la pareja nos habló de cómo se enteraron de la inesperada noticia y cómo se sintieron. Fue a los dos meses de estar juntos, estando en Jávea con unos amigos. "Lo primero fue miedo. Nos cambió la vida de repente, en un momento. También pensé en lo que iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así", dice la futura mamá.

Por su parte, Carlo nos cuenta su reacción: "Yo también. Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón". El primer hijo de la pareja nacerá en el mes de diciembre, mientras tanto, sólo podemos hacer meras especulaciones sobre si será niño o niña.