Alejandra Rubio nos cuenta cómo está llevando su embarazo

Sin duda ha sido la noticia más inesperada en lo que llevamos de año. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, protagonizaron el pasado miércoles la portada de ¡HOLA! anunciando en exclusiva que van a ser padres. En cuestión de minutos se convirtieron en el centro del foco mediático y desde entonces no se habla de otra cosa en los medios de comunicación. Ellos eran conscientes del revuelo que generarían, pero aquello quedaba en un segundo plano. Nada ni nadie podría empañar la felicidad y la ilusión con la que afrontan esta feliz noticia que ha cambiado para siempre sus vidas. Están enamorados, y aunque saben que llevan poco tiempo juntos (su historia de amor comenzó a principios de febrero), están seguros del importante paso que han dado y plenamente convencidos de que quieren estar el uno con el otro. A Alejandra se le ilumina la cara cuando mira al actor, y Carlo solo tiene palabras llenas de cariño para ella: "Alejandra va a ser una madraza. Es imposible elegir mejor madre para lo que venga, sea niño o niña".

© Valero Rioja Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

A este nuevo rumbo que ha tomado su vida se unen numerosos cambios y sensaciones que Alejandra está experimentando en su propio cuerpo. Con 24 años, y embarazada de tres meses y dos semanas, la nieta de María Teresa Campos confesó en exclusiva que el principio de la gestación no había sido nada fácil. "De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras...cansancio, muchas náuseas...he tenido de todo". Ha sido una etapa con muchos desequilibrios hormonales y cambios de humor, pero en la que nunca ha estado sola y ha destacado el apoyo constante de Carlo. "Él siempre está muy pendiente. Ahora, más o menos, estoy saliendo de esta fase complicada". Además de los diversos malestares, Alejandra nos desveló que sobre todo está experimentando cambios físicos en el pecho, un síntoma muy habitual en el cuerpo de la mujer durante la época del embarazo, y ha confesado uno de sus principales antojos: "Me ha dado por el chocolate, cuando antes no lo comía tanto".

© VALERO RIOJA

En una sincera conversación con ¡HOLA!, Alejandra y Carlo también contaron cómo se enteraron de que iban a ser padres. Se encontraban en Jávea, con unos amigos, y ambos tenían la intuición de que algo estaba pasando. Después de que un amigo fuese a la farmacia y comprase un test de embarazo, salieron de dudas. Los instantes anteriores a descubrir el resultado de la prueba, aquellos minutos previos fueron eternos. Incertidumbre, nervios, miedo...un cúmulo de emociones que borboteaban a flor de piel. "Lo primero fue miedo. Nos cambió la vida de repente, en un momento. También pensé en lo que iba a pasar...Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así", reconoció Alejandra, a lo que Carlo añadió: "También sentí miedo y me vino una responsabilidad muy grande. Responsabilidad y miedo a estar a la altura de esa responsabilidad". Sin embargo, a pesar de esa primera reacción, ninguno tuvo dudas de que querían tener ese bebé.