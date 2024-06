Carlo Costanzia nos descubre cómo fue su primer encuentro con Terelu, su 'suegra'

En el anuncio de su embarazo en ¡HOLA!, Alejandra Rubio nos desvela que su madre fue la primera de todos sus familiares en saber que estaba esperando un bebé junto a Carlo Costanzia. “Fue al poco de saberlo yo. Aunque vivo sola desde hace seis años, veo a mi madre todos los días. Voy a comer a su casa, a cenar, a merendar… Me conoce muchísimo y me notaba muy rara”, nos relata la futura mamá.

© Valero Rioja Tras casi cinco meses de relación, Alejandra y Carlo nos han anunciado que esperan su primer hijo juntos

Dada esta relación tan estrecha entre ambas, no nos extraña que Alejandra haya podido presentar a Carlo a Terelu en estos casi cinco meses de noviazgo. Pero, ¿cómo fue ese primer encuentro entre el hijo de Mar Flores y su suegra? “La primera vez me dio respeto. Pero no porque fuera Terelu, sino porque conocer a la madre de tu pareja siempre es algo que te que te da respeto”, nos confiesa el actor.

“Cuando la fui conociendo, pues ya me fui relajando, porque ves el feeling”, nos explica Carlo Costanzia, que no tarda en valorar positivamente a Terelu como suegra: “Es superguay, es una supersuegra. La verdad, gratamente me ha sorprendido”, responde a ¡HOLA!. De hecho, el actor ya ha visto más veces a la presentadora, incluso después de saber ella que se convertirá en abuela en diciembre. “Lo hemos vivido como algo muy normal, aunque obviamente notas algo, la energía, como que estamos más unidos”, nos cuenta el hijo de Mar Flores.

© Valero Rioja Carlo Costanzia

Eso sí, la relación de Carlo no es la misma con el empresario Alejandro Rubio, el padre de su novia. Principalmente, porque el trato entre los dos es nulo. “Todavía no le he conocido, pero ya habrá ocasión”, nos responde el actor con total tranquilidad. Cabe recordar que, en la entrevista concedida a ¡HOLA!, Alejandra confiesa que su padre no reaccionó igual que Terelu. “Fue distinta, fue la reacción de padre con su hija. Se puso nervioso. Claro, su niña pequeña… Claro. De repente le descuadró todo”, se sincera la joven. “Pero, ahora, muy bien. Está supercontento”, nos aclara Alejandra.