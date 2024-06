Las primeras palabras de Terelu (y su reacción) al enterarse del embarazo de su hija, Alejandra Rubio

El anuncio en ¡HOLA! del embarazo de Alejandra Rubio, que espera su primer hijo con Carlo Constazia tras casi cinco meses de relación, ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Los primeros sorprendidos han sido los propios protagonistas, como han sido ellos mismos nos han confesado. Luego, a su entorno más próximo, porque la hija de Terelu y el hijo de Mar Flores sólo se lo habían comunicado a algunos familiares y sólo unos amigos antes de contarlo en nuestras páginas.

Tal y como Alejandra nos ha explicado, su madre, que cumplirá 59 años el 31 de agosto, fue la primera de su familia en conocer la noticia. “Es que estoy muy unida a ella y voy a su casa casi cada día: a comer, merendar, cenar… No quería contárselo, pero…”, recuerda la joven de 24 años, que ya ha pasado su primer trimestre, antes de reírse tímidamente. “Terelu notaba algo… Es que es su madre”, apostilla Carlo.

© VALERO RIOJA Alejandra nos cuenta que la primera de su familia en conocer la buena nueva fue su madre, a la que está muy unida

“Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba”, nos continúa relatando Alejandra. “Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva”, nos reconoce la futura mamá, que todavía no sabe si espera un niño o una niña: “Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé ‘Ahora o nunca’”. Lo primero que le dijo Terelu a su hija fue: “Ah, vale. Ahora lo entiendo todo”.

“Como me veía nerviosísima, mi madre no entendía por qué me estaba comportando así”, nos dice Alejandra. “Al principio, flipó, claro. Normal, su hija le dijo que estaba embarazada y la iba a hacer abuela. Pero, luego, se emocionó mucho. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría”, afirma la joven.

© Archivo ¡HOLA! Alejandra, en una imagen de archivo junto a su madre y a su abuela, la recordada María Teresa Campos

Como es de esperar, la futura llegada de este bebé inundará de felicidad a Terelu, quien no podemos olvidar que perdió a María Teresa Campos el pasado septiembre. De ahí que la propia presentadora le diera estas palabras a su hija tras anunciarle su embarazo. “Mi madre me dijo que se había ido una vida y ahora entra otra”, nos desvela Alejandra. “Entonces, va a traer mucha alegría a la familia”, nos añade en HOLA.

Como nos ha contado Alejandra, su padre, el empresario Alejandro Rubio, tardó algo más de tiempo en descubrir que iba a ser abuelo. “Con mi padre, esperé un poco más”, nos dice la hija de Terelu. “Su reacción fue distinta. Fue la de de un padre con su hija. Se puso nervioso. Es normal, porque soy su niña y, de repente, le descuadró todo. Pero ahora está supercontento”, nos explica Alejandra, quien en diciembre se convertirá en madre por primera vez junto a Carlo Constanzia.