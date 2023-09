Terelu Campos reaparece tras su preocupante mensaje y manda unas emotivas palabras a su hija Alejandra

Cuatro días después de la muerte de María Teresa Campos, Terelu Campos dejaba muy preocupados a su familia, amigos y seguidores. Y es que, la colaboradora de televisión escribía un desgarrador mensaje en su perfil público, con unas duras palabras, en el que aseguraba querer "desaparecer" para estar junto a la presentadora: "¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente, estoy desolada. No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado". Horas después de esa publicación, Alejandra Rubio reconocía públicamente su inquietud por el estado emocional de su madre, y confesaba que le había dado un toque de atención.

No era la primera vez que Alejandra Rubio reaparecía en un programa tras el fallecimiento de su abuela. También lo hizo dos días después de su muerte. En esta ocasión, y después del mensaje de su madre, la joven quería mostrar su preocupación: "No me esperaba el mensaje de mi madre. Se lo he dicho, y ella me ha dicho que también tiene derecho a desahogarse, que no la juzgase. Ella me lo ha dicho como, no me eches la bronca", explicaba en Fiesta, volviendo así al programa en el que colabora habitualmente, esta vez vestida de riguroso luto.

Cabe recordar el vínculo tan estrecho que tenían Terelu Campos y su madre María Teresa Campos, por lo que la colaboradora se está enfrentando a un profundo duelo de mucho dolor. Esta unión se hacía visible cuando aparecían juntas en televisión, evidenciando el amor y la complicidad que había entre las dos. Lo mismo ocurre con Carmen Borrego, la otra hija de la veterana presentadora.

La llamada tranquilizadora de Terelu

En un momento dado del programa, Alejandra Rubio recibía la llamada de su madre en pleno directo. Terelu Campos sacaba fuerzas hasta de debajo de las piedras para intervenir y tranquilizar así a su hija y al resto de personas que se encontraban allí. La hermana de Carmen Borrego ha asegurado que estaba "bien" y le ha agradecido a su primogénita que estuviese "dando la cara", porque conoce de primera mano "lo duro que es esto", ya que de alguna forma la joven está ejerciendo de portavoz de la familia. Terelu se ha sincerado y ha reconocido que "está sufriendo mucho" por su hija, y le avisaba para que mirase su móvil porque le había enviado un mensaje tranquilizador.

"Que esté tranquila. Le he dicho que le quiero mucho, que te voy a cuidar mucho. Sé que lo estás pasando muy mal", expresaba con la voz entrecortada. Además, añadía unas emotivas palabras que reconfortaban a Alejandra Rubio: "Eres el pilar de mi vida, se me fue el otro pilar, y ahora lucharé por ti... solo quería decir eso", decía. La hija mayor de María Teresa Campos agradecía a los colaboradores, que estaban en el plató, su apoyo en estos momentos tan complicados.

Muy emocionada, pero más tranquila después de escuchar a su madre, Alejandra tomaba la palabra y le mandaba un cariñoso mensaje: "Estoy aquí para lo que queráis, es el momento que ellas no pueden, están pasándolo fatal. Tengo un carácter diferente y creo que tengo que estar aquí y dar las gracias por ellas. Ya sabes que te quiero mucho", sentenciaba con los ojos vidriosos.