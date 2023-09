Alejandra Rubio vuelve al trabajo tras la muerte de su abuela y cuenta cómo se encuentran su madre y su tía

Alejandra Rubio, nieta de la recientemente fallecida María Teresa Campos, ha querido rendir un homenaje a su abuela como a ella le hubiera gustado y sacando fuerzas de flaqueza ha regresado a lo que la veterana periodista siempre consideró su segunda casa, la televisión. Con los ojos algo hinchados tras llorar su pérdida, la hija de Terelu retomaba sus compromisos como colaboradora del programa Así es la vida, de Telecinco, donde además de dar las gracias por todas las muestras de cariño mostradas hacia su abuela ha recordado, con lágrimas en los ojos, a quien fue para ella uno de los pilares fundamentales de su vida.

Asimilando aún la marcha de la veterana periodista y un poco en shock tras enterarse del fallecimiento de la cantante María Jiménez a la que tantas veces entrevistó su abuela, Alejandra comenzaba el programa diciendo: ''Estoy bien, ya sabéis. Prefería volver cuanto antes, y gestionarlo de la mejor manera posible”.

Convertida en parte en "representante" de la familia Campos, la hija de Terelu no ha dudado en hablar de cómo se encuentra su madre y su tía, a la que tan afectadas hemos visto estos días. "Ellas están pasándolo mal. Han tenido unos días... Yo he estado detrás de mi madre 'come, siéntate un poco... duerme', porque han estado sin dormir. Han sido unos días complicados, a ver si llega un momento para que descansen un poco las dos", señalaba Alejandra.

Intentando mantener el tipo tras la que ha sido su semana más triste, la colaboradora no ha podido evitar venirse abajo al ser consciente del difícil camino que le queda estos días por delante. "Lo peor de todo va a ser cuando nos demos cuenta, cuando nos falte. Ahora mismo estamos en una nube. Como estábamos tan pendientes de mi abuela.... cuando empiecen a ver su vacío es cuando va a ser" admitía Alejandra sin poder evitar emocionarse.

Tras secarse las lágrimas, de lo que no ha sido capaz la nieta de María Teresa Campos es de quedarse con una única cosa de su abuela, pues tal y como ha señalado tiene muchos recuerdos y enseñanzas de ella. "Me llevo un montón de cosas, pero sobre todo nos unió el tema de la moda" afirmaba Alejandra.