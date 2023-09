Las primeras palabras de Alejandra Rubio tras la muerte de su abuela: 'Se ha ido en paz'

Loading the player...

La nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, de 23 años, dirigía unas cariñosas palabras a su abuela a su llegada al tanatorio madrileño de La Paz, en Alcobendas, donde la comunicadora es despedida por familiares y amigos. “Se ha ido en paz. Era fantástica, la mejor abuela del mundo” dijo con el gesto serio. Contó además cómo la familia estuvo a su lado en todo momento en estos días tan difíciles. “Hemos estado a su lado en todo momento, nos hemos podido despedir de ella, arroparla. Es un orgullo como abuela y como profesional” dijo Alejandra, que dirigió su agradecimiento a los compañeros que la han homenajeado porque a su abuela “le hubiera encantado tener este reconocimiento después de tantos años de trabajo”.

Alejandra, que es la única de los nietos de la comunicadora que continúa la tradición televisiva de la familia – es colaboradora en Fiesta, programa de Telecinco, y en el diario ABC- asegura que su abuela ha sido su mejor maestra. “Ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer y lo que no y yo me fiaba. Ojalá yo siga su camino y esté orgullosa” dijo. La hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio, que arropa a la familia en el tanatorio, ha publicado además una carta de despedida a su abuela (la reproduce el citado diario) en la que rescata todos esos recuerdos y anécdotas que han formado parte de su infancia y su vida. Una dedicatoria de una nieta que adoraba a su abuela, como se desprende de estas líneas.

"Esta carta es para ti, para decirte una vez más si cabe lo mucho que te quiero y lo agradecida que estoy de haber compartido tanto tiempo contigo. Desde que era una enana te tirabas en el suelo de la buhardilla de casa para jugar juntas a las muñecas, les poníamos nombre, les vestíamos con el mejor modelito y planeábamos una fiesta en la que manteníamos conversaciones haciéndonos pasar por ellas" escribe, recordando luego diversas anécdotas y agradeciéndole el papel que tuvo en su vida y las enseñanzas que guarda de su "querida abu" como la llama. Alejandra tuvo siempre una relación muy estrecha con su abuela, que siempre fue su mejor consejera, como ella misma decía. Con ella debutó en tik tok bailando, jugaba a las cartas y mostró esa faceta personal que no se veía ante las cámaras.

María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años en Madrid a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, después de haber ingresado el pasado domingo 3 de septiembre en la Fundación Jiménez Díaz. Sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego están arropadas por amigos y compañeros que lloran la pérdida de una de las profesionales que marcó una época en el mundo de la comunicación.