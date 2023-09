Alejandra Rubio abre su álbum personal para rendir un conmovedor homenaje a su 'abuela preciosa'

Están siendo horas difíciles y marcadas por la tristeza para la familia Campos, que este martes 5 de septiembre despedía a su matriarca, María Teresa Campos. Ahora, pasadas algo más de veinticuatro horas desde que la vida de la veterana e inolvidable presentadora se apagara a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria aguda y tras su último adiós y posterior misa honorífica en el madrileño tanatorio de La Paz, la menor de sus nietas, Alejandra Rubio, ha querido rendirle un sentido homenaje. La única hija del matrimonio que formaron Terelu Campos y Alejandro Rubio ha abierto su álbum personal para compartir algunos de los recuerdos más bonitos que vivió junto a la comunicadora en los últimos tiempos.

El recuerdo a su "abuela preciosa", marcado por el orgullo

Alejandra, que ayer protagonizó un emotivo reencuentro junto a sus padres, quienes se fundieron en un cariñoso abrazo a su llegada al tanatorio, ha recopilado varias imágenes en las que recuerda a su "abuela preciosa" desde su mirada más personal, una mirada tierna, sensible y orgullosa. Junto a ellas y a modo de pie de foto, ha agregado un fragmento de la carta de despedida que escribió a María Teresa para mostrarle su infinito amor y devoción, tanto en su faceta íntima como en su rol profesional: "Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día. Nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación", comienza rezando la misiva, junto a la que la autora ha agregado el emoticono de un corazón negro.

A sus 23 años, la colaboradora de diferentes programas de Mediaset ve en la figura de su abuela materna a un referente, un ejemplo al que seguir y, tal y como expresó a los micrófonos ayer, todo "un orgullo como abuela y como profesional". Consciente de que conquistar la cima del panorama televisivo de nuestro país no fue tarea sencilla y poniendo en valor en todo momento su arrolladora personalidad y temperamento, Alejandra ha recordado que no tuvo una "vida fácil", pues "has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud, y eso nos lo has inculcado a todos".

Unas imágenes muy significativas

El carrusel que la joven ha publicado en su cuenta, en la que está cerca de alcanzar los trescientos mil admiradores, está conformado por retratos que pertenecen a algunos de los días más especiales de su vida, en los que estuvo arropada por su adorada abuela. Uno de ellos fue el evento al que pertenecen la primera y la última instantánea con la que cierra la colección: la ocasión en la que tomó la pasarela en el show de Ágatha Ruiz de la Prada en la Fashion Week Madrid Otoño-Invierno 2020-2021. Esa cita, a la que también asistió su madre, fue muy especial para la tertuliana, pues desfiló enfundada en un estilismo de la reputada diseñadora ante la atenta mirada de las dos mujeres más importantes de su vida, que la contemplaban emocionadas desde el front row.

Aquella vez, entre otras muchas, pudo ver en los ojos de María Teresa esa magia y satisfacción que siempre había vivido en sus propias carnes hacia ella. "Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero, sobre todo, gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener", continúa el texto.

Una promesa y un deseo

Alejandra, que contó ante la multitud de medios que se agolpaba este primer martes de septiembre a las puertas del tanatorio de Alcobendas que María Teresa se había ido en paz, pues había estado acompañada "en todo momento" y se habían podido despedir de ella, ha hecho ahora una promesa: "Todos los sueños que cumpla son para ti": "Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca", ha agregado, para terminar deseándole "buen viaje, abu. Te quiero con todo mi corazón".

De su sintonía a su presentación en la pequeña pantalla

Las imágenes que Alejandra ha compartido, algunas de ellas inéditas, son una muestra más de la fantástica unión que ambas tenían. Posados caseros, su felicidad el día de la boda de su primo, José María Almoguera Borrego, viajes en coche disfrutando de la música, un paseo con su perrito agarradas de la mano, bailes, imborrables sonrisas, abrazos, miradas cómplices, visitas a platós... No hay detalle que falte en esta emotiva recopilación, junto a la que ha recordado el instante en el que una eufórica y exultante María Teresa presentó en Día a día a su nieta, cuando solo tenía nueve meses de vida. Ahora, ella le toma el relevo, un papel en el que se enfocará a fondo para ofrecer su mejor versión.

